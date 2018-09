Brede programmering Septemberpop 2018

Workum – In het weekend van 21 en 22 september zal traditioneel, voorafgaand aan de feestweek in Workum, de 31e editie van Septemberpop plaats vinden. Ook dit jaar is er weer gezorgd voor een knallende line-up. Met een Rockstage, een Poppodium, een House of Dance en een Party Palace is er voor iedere muziekliefhebber iets om naar uit te kijken.

De vrijdagavond van Septemberpop is het feest der herkenning. Met bekende hits als ‘Take me down to the paradise city’ en ‘Whatever you want’ zullen de rockband tributes Guns N’ Roses, speciaal voor Septemberpop overgekomen vanuit Italië, en Status Quo de rockstage weer als vanouds ‘Rocken’. Ook in de feesttent ‘party palace’ zal het dak eraf gaan. Met Samantha Steenwijk, bekend van The Voice of Holland, en de top coverband SESAM gaat het één groot feest worden. Nieuw dit jaar op de vrijdagavond van Septemberpop is het straat theater. Op het festivalterrein zal het publiek vermaakt worden door verschillende theateracts. Kom daarom langs op vrijdag 21 september en laat je verrassen op Septemberpop 2018!!

‘Make some noise party people’ want de zaterdagavond van Septemberpop gaat zeker knallen! Bekende DJ’s als Tony Junior, Vato Gonzalez ft. MC Tjen en Dave Roelvink zullen met energieke optredens en de heerlijkste beats de ‘House of Dance’ tot het uiterste los laten gaan. Ook bij het Pop Podium belooft het een groot feest te worden. Met Jelle B staat er dit jaar weer een ras entertainer op het podium. Ook de band Straight on Stage gaat met een show vol energie en passie jou een explosieve avond laten beleven.

Meer informatie op www.septemberpop.nl