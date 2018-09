Neptunia Sneek bekert door

Sneek- De waterpoloheren van Neptunia uit Sneek hebben de eerste wedstrijd in de landelijke beker glansrijk gewonnen. In eigen huis werd EZC uit Enschede met 13-7 verslagen.

De ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen is dit jaar versterkt met twee spelers. Kind van de club Niels van der Zweep is na zes jaar terug op het oude nest en Aqua-Novio- (Nijmegen, red.) speler Burak Çağlar maakt dit seizoen zijn debuut boven de grote rivieren. Volgende week begint de competitie met een uitwedstrijd in Meppel, deze week dus eerst een bekerwedstrijd:

Beide ploegen begonnen rustig aan het treffen. Het was ouderwets aftasten geblazen met aanvallen over en weer. Pas na een minuut of vijf viel de eerste goal voor Neptunia en vanaf dat moment zat er schot in. De Snekers hadden het beste van het spel en bouwden binnen anderhalve periode de voorsprong tot 7-0 uit. EZC was onder de indruk en pas in de derde periode kregen ze vat op de wedstrijd.

De thuisploeg werd slordig en EZC profiteerde gretig. Met name vanaf de rechterflank werden de Enschedeërs erg gevaarlijk en wisten steeds vaker het net te vinden. Uiteindelijk bleven ze steken op zeven doelpunten en dat was niet in de laatste plaats te danken aan de uitblinkende doelman aan Sneeker zijde, Wessel Westra.

Vooral fysiek was Neptunia zaterdagavond de beste en zo wisten de heren deze wedstrijd bij zich te houden en de overwinning over de streep te trekken.

Volgende week start de competitie met een uitwedstrijd in Meppel.

Doelpunten Neptunia’24: Sander van der Molen (5x), Rutger van Leeningen, Rick Lunter en Marco Volkers (allen 2x), Arjen van Leeningen en Dennis van der Veldt (beiden 1x). (Foto archief)