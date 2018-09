Jouke van der Zee exelleert tijdens voorstelling In Memoriam Patris

Huizum – De Sneker acteur Jouke van der Zee exelleerde zaterdagavond in zijn rol als de vader van dichter Jan Jacob Slauerhoff. Zijn tekstbeheersing en non verbale spel waren buitengewoon overtuigend. In Memoriam Patris is een voorstelling over een gedicht van 34 strofen van Slauerhoff dat niet gaat over zijn vele zeereizen en buitenlandse avonturen, maar over zijn vader en diens begrafenis

in Huizum. Ook komen Slauerhoff’s jeugdherinneringen aan bod. Deze Under de Toer voorstelling – met een geweldige geloofwaardige cast van spelers, muzikanten en koorleden – speelde zich af op de begraafplaats en in Cultureel Podium Dorpskerk Huizum. Het was zaterdagavond een voorrecht om hierbij te zijn.

Foto: Anske Smit

