Black Boys sluit poulefase af met zege

Sneek- Black Boys datbehoudens een fase na rust er zowel tegen Akkrum als Gorredijk niet aan te pas kwam en dat met betrekking tot het bereiken van de KO-fase al uitgeschakeld was, heeft de poulefase in de beker afgesloten met een overwinning. Op het sportcentrum aan de Thomas Zandstrastraat bleef de formatie van trainer Lars Niemarkt tegen Oldeboorn met 4-2 aan de goede kant van de score. Een belangrijke rol bij die overwinning was opnieuw weggelegd voor het duo Alex de Jong en Dennis Niemarkt, terwijl middenvelder Kewin de Jong vijf minuten voor tijd de zege definitief in veilige haven loodste.

Het naar de vijfde klasse gedegradeerde Oldeboorn nam in de 18de minuut een voorsprong, Lang konden de gasten daarvan echter niet genieten, want even later zorgde Alex de Jong die in de voorgaande wedstrijden zo’n beetje als de koning van de assist fungeerde, voor de gelijkmaker. Met in de eerste helft nog acht minuten te gaan, liep Black Boys opnieuw in het mes, waarna topscorer Dennis Niemarkt in kort tijdsbestek met twee treffers de wedstrijd kantelde.

Na rust bleef de stand heel lang ongewijzigd en bleef de angst bestaan, dat de winst de Zwartjes alsnog door de vingers zou glippen. Die angst werd in de 85ste minuut door Kewin de Jong echter definitief weggenomen, toen hij met een van richting veranderd schot de zege van de thuisclub die overigens niet onverdiend was, veilig stelde.

​Met die overwinning kreeg het broze vertrouwen in ieder geval een lekkere impuls en dat is met de competitiewedstrijd van komende zondag in en tegen Surhuisterveen in aantocht zeker geen vervelende bijkomstigheid.

