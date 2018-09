Arsandar – IJVC: 6-0

Sneek- Mohammed Hasan Arsandar was gistermiddag zo’n beetje in zijn eentje verantwoordelijk voor de 6-0 zege van Waterpoort Boys op IJVC. De aanvaller kreeg twee strafschoppen mee en scoorde zelf ook nog eens vier keer. Daarmee sloot Waterpoort Boys het bekeravontuur waarin de ploeg van trainer Janco Croes tot nu toe niet echt potten kon breken, met een goed gevoel af en dat mag een week voor aanvang van de competitie gerust een opsteker worden genoemd.

Het in rood spelende Waterpoort Boys werkte overigens niet als een lap op IJVC, want de ploeg van trainer Gosse Reitsma liet alleen in de eerste helft af en toe zijn tanden zien. Voor de rest was het vooral de thuisclub die al toreador fungeerde. Zo ook in de openingsminuten, toen Tim van der Werf voor de eerste dreiging zorgde en Mohammed Hasan Arsandar even later de bal na een solo net te ver voor zich uitspeelde. Van der Werf testte even later meet een afstandsschot de kwaliteiten van IJVC-doelman Sjoerd Nooitgedagt, maar die bleken deze keer toereikend om het gevaar te bezweren.

Vervolgens moest Stefan Kroon aan de andere kant ingrijpen om een kans voor de gasten te voorkomen, terwijl doelman Stefan Rijpkema een schot van de blauwhemden onschadelijk moest maken. Aan de andere kant leidde een overtreding niet alleen tot enig tumult, maar leek de daaropvolgende vrije trap binnen de zestien ook tegen een hand/arm van een IJVC-verdediger te komen. De arbiter van dienst wilde echter van geen strafschop weten, maar kon na een klein half uur niets anders toen Arsandar binnen de beruchte lijnen werd neergelegd. Tim van der Werf belastte zich met dat klusje en schoot vanaf elf meter onberispelijk raak.

​Na die treffer oefende IJVC enige druk uit en was het van de zijde van de Snekers matig. Zo schoof doelman Rijpkema een bal in de voeten van een tegenstander, maar tot opluchting van de Sneker goalie vloeide daar geen bloed uit voort. Dat bleef ook uit, toen de gasten op slag van rust na een afgeslagen hoekschop het Sneker doel onder vuur namen en toen Tim van der Werf aan de andere kant iets teveel tijd nodig had.

Na de wisseling van speelhelft waarbij Marcel Hempenius voor Romano Pasveer binnen de lijnen kwam, was het vooral eenrichtingsverkeer richting het door Nooitgedagt verdedigde doel en dat leverde al snel resultaat op. Na een combinatie over rechts schoof de debuterende Rowan Planting de bal in één keer door p[ Mohammed Hasan Arsandar en die tikte vervolgens de bal eenvoudig langs de uitkomende Nooitgedagt. Een minuut later verzond Tim van der Werf een steekpass door het hart van de IJlster defensie en opnieuw was Arsandar trefzeker. Daarmee was de wedstrijd gespeeld en al helemaal, toen de rappe aanvaller nog geen twee minuten later binnen de zestien onderuit werd geduwd en de bal voor de tweede keer op de stip ging.

​Nadat Tim van der Werf de strafschop hoog in de touwen had gejaagd, kreeg Waterpoort Boys in de daaropvolgende minuten nog een paar goede mogelijkheden om de score uit te bouwen. De grootste daarvan was voor invaller Hempenius, maar zij inzet verdween uiteindelijk ruim voorlangs. Het was, zo bleek even later, slechts uitstel van executie, want in de 63ste minuut werd een voorzet van Hempenius door Patrick Bles verlengd, waarna Arsandar van dichtbij nummer vijf kon binnen schuiven.

Aanval na aanval golfde in die fase op het doel van IJVC af en Waterpoort Boys kreeg mogelijkheden om de score verder op te voeren, zoals bij een actie van Stefan Kroon die de bal aan Arsandar gaf, waar een “selfie” waarschijnlijk een betere optie was geweest. Of bij een goedlopende aanval waarbij invaller Richard Hamstra als eindstation net niet de juiste richting vond. Dat laatste gebeurde na een minuut of zeventig en eerst toen wist IJVC voor het eerst in de tweede helft voor enige dreiging te zorgen. Die werd door doelman Rijpkema echter vakkundig geneutraliseerd en datzelfde deed zijn collega aan de andere kant, toen Arsandar na een voorzet van Hamstra weer eens gevaarlijk voor hem opdook.

​Laatstgenoemde acteurs waren echter even later wel succesvol, toen Richard Hamstra op de achterlijn zijn tegenstander aftroefde en de bal teruglegde op Arsandar, waarna de spits met zijn vierde van de middag het halve dozijn volmaakte. Die score had in de slotfase nog hoger kunnen uitvallen, want bij een combinatie tussen Andy de Vries en Hamstra ontbrak maar net het finale oordeel, terwijl Marcel Hempenius na een actie van Arsandar een rebound onbenut liet.

Derhalve bleef het bij 6-0, maar die uitslag was gelet op de tweede helft waarin Waterpoort Boys domineerde, geenszins geflatteerd en had zoals hiervoor al werd vermeld, met iets meer precisie zelfs nog hoger kunnen uitvallen. Dat alles neemt echter niet weg dat de overwinning er alleen één voor de statistieken en voor het gevoel was, want het bekeravontuur van Waterpoort Boys leed vorige week al schipbreuk.

Bron: http://pengel.weebly.com