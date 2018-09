OM eist cel voor Sneker inbreker

Leeuwarden – Het Openbaar Ministerie wil dat een 41-jarige ‘serie-insluiper’ uit Sneek dertig maanden de gevangenis ingaat voor acht diefstallen in Sneek, Leeuwarden en Groningen. De diefstallen werden in het voorjaar gepleegd. Van die dertig maanden gevangenisstraf zijn er tien voorwaardelijk. Nadat de Sneker zijn straf heeft uitgezeten, zou hij een jaar lang naar een verslavingskliniek moeten.

De Sneker kwam in maart vrij nadat hij een gevangenisstraf van 21 maanden had uitgezeten voor inbraken. Toen hij vrijkwam, ging hij meteen weer de fout in. Daarbij richtte hij zich vooral op het stelen van laptops, telefoons en portemonnees. Hij stal van een medewerker van het MCL, bij de Pinkstergemeente in Sneek en in het Universiteitsgebouw en hotels in Groningen. Hij kwam binnen, doordat deuren vaak slecht dicht zaten of door de draaideuren van hotels.

In Groningen werden zijn daden vastgelegd op camera. Na diverse aangiftes werd de koppeling gelegd met zijn inbraken in Fryslân. Tijdens de zitting gaf hij vrijdag toe de diefstallen te hebben gepleegd. Hij zei dat het zijn redding was, dat hij moest voorkomen. “Alle hulp neem ik aan”, zei hij. “Ik ben ziek.”

De uitspraak van de rechter is over twee weken.

Bron: Omrop Fryslân