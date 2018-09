Van geheim codebericht naar unieke expositie in Modelspoormuseum Sneek

Sneek – “De kinderen van Versteeg moeten allen onder de wol”, luidde in september 1944 de codeboodschap van Radio Oranje. Dit was de geheime stakingsoproep voor het personeel van de Nederlandse Spoorwegen. De staking duurde tot de bevrijding in mei 1945.

De maand oktober is de landelijke “Maand van de geschiedenis” met als thema verzet. Het Nationaal Modelspoor museum in Sneek is ook landelijke deelnemer en heeft een unieke expositie ingericht, te zien vanaf 2 oktober. Op indringende wijze is de donkere periode van 1940 tot 1947 te zien. Van de Duitse inval, de Slag om Arnhem tot en met de wederopbouw van het spoorwegnet. Centraal staat de grote spoorwegstaking van 1944.

De expositie bevat bijzondere verzamelingen en collecties van het Spoorwegmuseum uit Utrecht en Aviodrome, het ‘1940-1945 Memorial Museum’ en particulieren. Diverse top-modelbouwers hebben diorama’s en modellen gebouwd. Naast treinen, vliegtuigen en de diverse diorama’s is er een antieke radio, waarop minister-president Gerbrandy is te horen. Verder draait er een bijzondere film over die donkere periode. Een van de vele topstukken van de tentoonstelling is het originele bord, dat op de voedseltreinen van het Rode Kruis zat, want de staking had grote gevolgen voor de voedselvoorziening in Nederland.

Deze eenmalige tentoonstelling is alleen in de maand oktober te zien (vanaf 2 oktober). Van dinsdag t/m vrijdag en zondag is het museum geopend van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Het Nationaal Modelspoor museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Bord voedseltrein | Foto: Janna Blom Fotografie