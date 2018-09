Piaam– It Fryske Gea organiseert op woensdag 19 september van 14.00 tot 16.00 uur een wandelexcursie door de Buismans Einekoai Piaam. Stap samen met excursieleider Wouter Schothorst in de mysterieuze wereld van een eendenkooi en leer meer over vroeger. Aanmelden kan uiterlijk dinsdag 18 september (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/eendenkooi-piaam-19sept of 0512 – 38 14 48.Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Het geheim van eendenkooien

Als je komt aanrijden valt de groep bomen in het open landschap bij Piaam direct op. Veel mensen vragen zich dan ook wat zich er afspeelt. Het is een oude eendenkooi, oftewel een grote open plas met daaromheen bochtige vangpijpen waarin vroeger eenden werden gevangen. Normaal is de eendenkooi niet vrij toegankelijk, maar tijdens deze excursie krijg je de kans om dit stukje mysterieuze natuur te bezoeken. De twee grote houten deuren bij de ingang gaan speciaal voor jou open.

Leer meer over vroeger

Eenden worden in de eendenkooi tegenwoordig niet meer gevangen, maar de kooi wordt nog wel goed onderhouden om het Recht van Afpaling en hiermee de rust in de omgeving te behouden. Zo heeft elke eendenkooi zijn eigen verhalen. Leer interessante weetjes over eendenkooien en reis mee door de tijd. Wist je bijvoorbeeld dat het kooikerhondje, met zijn lange bruine en witte haren, zijn naam te danken heeft aan eendenkooien? Met zijn wapperende witte staart lokte het kooikerhondje de nieuwsgierige eenden naar een vangpijp. Natuurgids Wouter vertelt graag hoe de kooiker en zijn kooikerhondje op pad gingen om wilde eenden te vangen, zoals de wintertaling met zijn gekleurde verenkleed.

Agenda:

Excursie: op tijdreis door eendenkooi Piaam

Datum: woensdag 19 september van 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Piaam

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en

niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk dinsdag 18 september (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/eendenkooi-piaam-19sept of 0512 – 38 14 48

Foto: archief/It Fryske Gea