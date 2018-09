Eén jaar kinderopvang Thuishuis Stipkidz in Sneek

Sneek – Het is feest in Sneek want kinderopvang Thuishuis Stipkidz bestaat één jaar. Precies een jaar geleden startten Anita Krist en Charlotte Faber Thuishuis Stipkidz. Dit kleinschalige kinderdagverblijf is gehuisvest aan de rand van industrieterrein De Hemmen in Sneek. Wie jarig is viert feest. Thuishuis Stipkidz viert haar eerste verjaardag op zaterdag 29 september van 12.00 – 17.00 uur in de kinderopvanglocatie aan de Smidsstraat 8 in Sneek.

Anita en Charlotte zijn de vaste gezichten van Thuishuis Stipkidz. Ze kennen elkaar al vanaf de middelbare school en hebben één gezamenlijke passie: het werken met kinderen. Thuishuis Stipkidz heeft haar naam te danken aan het boek De stip van Peter H. Reynolds. Het boek inspireert Anita en Charlotte in hun werk “Voor ons staat dit boek voor creativiteit, ontwikkelen op persoonlijk en sociaal vlak, uniek zijn.”

Thuishuis Stipkidz is gevestigd op bedrijventerrein de Hemmen in Sneek. De buitenkant van het pand oogt wat strak en zakelijk, wellicht niet wat je verwacht van een kinderdagverblijf, maar binnen is er een warme en knusse sfeer. In de verschillende hoekjes die gecreëerd zijn, hebben de kinderen de mogelijkheid om samen of alleen op ontdekkingsreis te gaan. Buiten heeft Stipkidz de beschikking over een mooi, ruim speelveld, met uitzicht over een weiland.

Anita en Charlotte maken van deze verjaardag een echt feest. De hele middag is er een rommelmarkt, een springkussen, kunnen kinderen geschminkt worden, zijn er spelletjes en er is zelfs een dansworkshop. Alle ouders, kinderen, omwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de open dag.

Thuishuis Stipkidz is aangesloten bij Stichting Thuishuis. Een Thuishuis biedt kleinschalige kinderopvang waarbij de eigenaar altijd de leidster van het Thuishuis is. In Noord-Nederland zijn 41 Thuishuizen gevestigd.

Foto: Thuishuis Stipkidz