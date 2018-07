Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’  16 juli

Rondje Sneekermeer

Op de dinsdagen 17,24,31 juli en 7,14,21,28 augustus vaart de Johanna Jacoba een rondje om het Sneekermeer.

Vertrek 13:30 vanuit Sneek (nabij de Waterpoort) Deze tocht begint in de Kolk en dan een grachtenvaart om het zuidelijke deel van het stadscentrum van Sneek, een mooie gelegenheid om Sneek vanaf het water te bekijken. Daarna via de Houkesloot naar RCN de Potten, vervolgens via het PM kanaal, Sneekermeer, sluis Terherne, Terhernster- en Terkaplesterpoelen, Zoutepoel en de Goëngarijpster poelen weer terug naar het Sneekermeer. En uiteindelijk weer via RCN de Potten naar de Sneek (nabij de Waterpoort)

Kosten: Volwassene €11,00 per persoon, t/m 12 jaar €6,00 t/m 4 jaar gratis. catering: Koffie/thee frisdrank (licht) alcoholische dranken zijn verkrijgbaar aan boord.

Kaartverkoop: via ons boekingskantoor tel: 0650540330 of johannajacoba1909@gmail.com. of aan boord van de Johanna Jacoba op de dag zelf (vol=vol)