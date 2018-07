Voordracht nieuwe burgemeester SWF morgenavond bekend

Sneek- Morgenavond is er een extra gemeenteraadsbijeenkomst van de Súdwest-Fryslân. Dan zal de voordracht van de nieuw te benoemen burgemeester bekend gemaakt worden.

Vanaf 19.00 uur komt de gemeenteraad in beslotenheid bijeen om de bevindingen van de vertrouwenscommissie aan te horen en daar over te stemmen. Hierna zal de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Douwe Attema (CDA), mededelingen doen over de aanbeveling voor de benoeming van de burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Installatie op 27 september

Het is de bedoeling dat op 27 september in een bijzondere raadsvergadering van de gemeente SWF de installatie van de nieuwe burgemeester plaats zal vinden.

Eerder werd al bekend dat er zestien mensen gesolliciteerd hadden naar het burgemeesterschap. Zie bericht hieronder:

Zestien sollicitanten burgemeesterschap Súdwest-Fryslân

Naar het burgemeesterschap van Súdwest-Fryslân hebben zestien mensen

gesolliciteerd. De meeste zijn de vijftig jaar gepasseerd. Slechts één dertiger en drie

veertigers dingen mee. Vier kandidaten zijn boven de zestig.

Van de twaalf mannen en vier vrouwen zijn vier lid van de VVD, drie van de PvdA, twee van

het CDA, twee van D66, één van de ChristenUnie en één van een lokale partij en drie niet

aangesloten bij een partij.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft een selectie uit de sollicitanten gemaakt

hierover overlegd met de gemeentelijke vertrouwenscommissie. Daarbij krijgen ze alle

brieven te zien. De commissie spreekt met de geselecteerde kandidaten en brengt aan de

raad verslag uit, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke

twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt in haar voordracht aan de

Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe

burgemeester per Koninklijk Besluit. De nieuwe burgemeester volgt dan eind september

waarnemend burgemeester Magda Berndsen op.

Wie de defintieve opvolger van Apotheker gaat worden? De naam van Jannewietske de Vries wordt veelvuldig genoemd. Morgenavond zullen we weten of dat waar is of niet!

Op de foto: Hayo Apotheker krijgt de ambtsketen omgehangen door toemalig wethouder en loco-burgemeester Hans van den Broek.