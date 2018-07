Oud-bestuursleden IVANHOE-club proosten met ‘t Sneker Pypke!

Sneek-Op woensdag 25 juli as. zal in Biercafé 3B te Sneek het ‘Sneker Pypke’ geïntroduceerd worden. De eerste flesjes Blond bier út Sneek worden dan om 21.00 uur officieel ontdopt door initiatiefnemers van de IVANHOE-club: Peter van der Meeren, Pyt Jaarsma en Fokko Dam. Ook de oud-uitbaters van het Sneker café ’t Pantoffeltje Ype Doevendans en Paola Diekstra, waar de club in de nacht van 7 op 8 augustus 1986 werd opgericht, zijn van de partij tijdens dit unieke Proast moment.

Omdat het eerste en enige statuut van deze uit de hand gelopen Sneekweekgrap zo nauw aansloot bij het motto van de drie Sneker bierventers, is het volledige oud-bestuur van de IVANHOE-club enige tijd geleden benaderd. Er werd vrijwel meteen door iedereen enthousiast toegezegd om als eregast te verschijnen in het biercafé.

Een kleine opfrisser voor de jongere generatie Snekers:

‘De IVANHOE-club is een club van gezellige mensen, die door middel van acties, feestavonden en wat dies meer zij, enkel tot doel heeft plezier met elkaar te hebben, en als club het goede doel (wat in het breedste verband gezien moet worden) zo goed als mogelijk, en naar eigen inzicht en vermogen, geldelijk te ondersteunen.’

Het Blond bier uit Sneek is een (h)eerlijk, ambachtelijk en op maatschappelijk verantwoorde wijze gebrouwen biertje dat past bij veel gelegenheden. Toegankelijk en vol van smaak. Mede door het aansprekende etiket met daarop een stukje historie over onze Waterpoortstad, is het flesje voor zowel Snekers als niet-Snekers een prachtig cadeau of aandenken. Op 25 juli zal het tegen een speciale introductieprijs verkrijgbaar zijn in het sfeervolle horeca-etablissement aan de Wijde Noorderhorne 2.

Daarna is het onder andere ook te koop bij:

Café/restaurant De Kajuit

Restaurant Texas Steakhouse

Hotel en Grand café Stadsherberg Sneek

Zuivelhoeve Sneek

Brasserie De Koperen Kees

Café De Bakkersdochter

Lokaal 55

Markt 23

Vanaf september: De Stolp Sneek en Theater Sneek

Iedereen is welkom om, onder het motto ‘Genyt, op syn tyd’, te komen proosten met het Blond bier út Sneek op 25 juli as.