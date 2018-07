Ook Tirns heeft fontein!

Tirns- In navolging van de Friese elf steden heeft ook Tirns nu een eigen fontein. De fontein in het pittoreske dorpje onder de rook van Sneek werd onthuld tijdens het jaarlijkse dorpfeest. De fontein in de vorm van een ooievaar werd gedoopt tot ‘De Ontlading’.

De fontein is gemaakt en onthuld door de creatieve bewoners van de Thaborwei. De Ontlading is geplaatst nabij de brug, in het centrum van Tirns. ’s Avonds wordt De Ontlading op prachtige wijze verlicht. Ook Tirns vaart mee op het succes van Culturele Hoofdstad 2018. De fontein is gratis te bezichtigen.