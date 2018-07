CDA’ster Rinske Poiesz- Zijlstra stapt uit fractie

Sneek- CDA’ster Rinske Poiesz-Zijlstra van de gemeente Súdwest-Fryslân is vanavond tijdens een vergadering van haar partij opgestapt als fractielid. Tijdens de laatste verkiezingen in november 2017 kwam Rinske Poiesz met voorkeurstemmen in de raad. Poiesz neemt haar zetel mee. “Ik heb na allerlei interne problemen binnen de CDA-fractie besloten om zelfstandig verder te gaan ”, aldus Poiesz. Over wat die interne problemen zijn, wilde het raadslid geen mededelingen doen. Poiesz was bezig aan haar tweede periode als raadslid. Ook is ze vertegenwoordigd in de kommisje Boarger en Mienskip.

Rinske Poiesz-Zijlstra, voerde tijdens de laatste verkiezingsperiode een actieve persoonlijke campagne. Zij stond op plaats 13 (!) van het CDA, maar schoof met 241 voorkeurstemmen door naar plaats 7.

Persbericht CDA

Fractie CDA Súdwest-Fryslân en raadslid Mw. R. Poiesz-Zijlstra scheiden hun wegen. De gemeenteraadsfractie van CDA Súdwest-Fryslân zegt de samenwerking op met raadslid Mw. R. Poiesz-Zijlstra. Vanaf dinsdag 17 juli 2018 zal Mw. R. Poiesz-Zijlstra geen deel meer uit maken van de CDA-fractie in gemeente Súdwest-Fryslân. Door een fundamenteel verschil van inzicht over samenwerking, met name binnen CDA commissie Boarger en Mienskip, is het niet mogelijk gebleken om met Mw. R. Poiesz-Zijlstra samen te werken op basis van een vertrouwensrelatie. Diverse pogingen vanuit de fractie en bestuur om het vertrouwen te herstellen, hebben niet geleid tot een werkbare samenwerking. Hierdoor is het vertrouwen van de fractie onherstelbaar beschadigd. De fractie van het CDA Súdwest-Fryslân betreurt de ontstane situatie. Desalniettemin kijkt zij met optimisme naar de voltooiing van deze raadsperiode. De komende maanden zal het CDA zich onverminderd blijven inzetten voor onze prachtige gemeente. Fractie CDA Súdwest-Fryslân