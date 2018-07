Oude tijden herleven op Gaasterland Popfestival

Sneek- Zondag 29 juli zal stichting Fleks traditioneel een editie van het Gaasterland Popfestival organiseren in het openluchttheater van de Teatertún in Rijs. Dit is één van de vervolgreeks op het legendarische popfestival van 1970 wat in de volksmond ook wel “Peace yn Riis” werd genoemd. Met destijds in 1970 optredens van oa. Brainbox, Focus en CCC inc. Nu een heerlijk relaxt “flower power” festival vol 60’s en 70’s muziek en vermaak. Het is de organisatie gelukt een diversiteit aan artiesten en acts naar Rijs te krijgen. Met namen als: Electric Hollers Kozmic Blue

Kaz Lux

Piet Kok en Roelof Reineman Doctors-Orders Roadhouse Sascha Elisah Roffel’s woodstock-trip Cajun Beano & Friends Pete Seeger Sessions

Electric Hollers; maak je klaar om je te laten verbazen door een powertrio die zich uitleven in het belang van de show en muziek. Zware bass tonen, donderende drums en gitaarsolo’s die je geest weer helemaal opnieuw zullen veranderen. Gebroken snaren, vliegende drumsticks en wilde energie inbegrepen. De Duitse Kozmic Blue; “een explosie van emoties” en “een emotionele achtbaanrit”. De zang van Maggie wordt vaak vergeleken met die van Janis Joplin.

Kaz Lux; hij stond in 1970 al op het podium van Gaasterland popfestival met zijn Band Brainbox. Zijn karakteristieke stemgeluid is uit duizenden herkenbaar, Na Brainbox heeft Kaz Lux zich voornamelijk gemanifesteerd als troubadour, eigen liedjes schrijven en solo vertolken. Piet Kok en Roelof Reineman; naar aanleiding van het 75e levensjaar van Bob Dylan hebben deze heren een speciaal programma samengesteld als tribute aan deze fameuze singer/songwriter en Nobelprijs winnaar. Doctors-Orders; een vier mans formatie uit Arnhem, opgericht in 1985. Stevig opgevoerde, herkenbare Rock & Roll en Rhythm & Bluesnummers uit de jaren 60/70/80. Onvervalste pub-rock naar Engels voorbeeld. Met nadruk op Dr. Feelgood.

Roadhouse; (Pitbull blues) slaat bruggen tussen blues, bluesrock, rockabilly en rock ‘n’ roll. De Snekers hebben dit al heel vaak in de afgelopen 20 jaar laten zien. Sascha Elisah; (singer-songwriter) al jaren de prachtige bloem waar je op wacht om echt te ontluiken. Met enorme potentie en een intrigerende melancholische stem. Roffel’s woodstock-trip; Super Roffel neemt je mee in het Woodstock tijdperk maar ook met enkele songs van oa. de “27” artiesten. Cajun Beano & Friends Pete Seeger Sessions; De TexMexband Cajun Beano komt met een vette “set up”. Behalve de vaste bezetting komen de “friends” oa. Kees Romers (sax), Erik Roelsema (trombone), Tseard Nauta (viool en toetsen) en Jan Visser (steelgitaar). Met deze XXXL band nemen ze je op reis met de Pete Seeger Sessions. Dit moet een mooi feestje worden!!!

Door de dag heen zal het geheel worden ondersteund door theater en vermaak. Verder is de tuin voor bezoekers opengesteld voor een rondwandeling om te genieten van planten en bomen.

Gaasterland Popfestival

Datum: zondag 29 juli

Tijd: 14:30 – 24:00

Entree: €15

Locatie: De Teatertún

Adres: Enkhuizerlaan Rijs Web: www.teatertun.nl faceb.: https://www.facebook.com/gaasterland.popfestival