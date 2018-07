Unieke Marklin demonstratiebaan in Sneek

Sneek – Vanaf zaterdag 14 juli is in het Modelspoormuseum in Sneek een bijzondere Marklin fabrieks demonstratiebaan uit Duitsland te zien. Fraai gebouwd met bergen, tunnels en bruggen. De gigantische transportkist arriveerde afgelopen dinsdag.

Op baan rijden uiteraard originele Marklin locomotieven en wagons. Via een sensor knop kunnen de bezoekers de locomotieven in beweging zetten. De baan is dit jaar tijdelijk te zien in het museum. De bestaande Marklin baan van 60 jaar oud wordt ondertussen grondig gerestaureerd.

Van dinsdag t/m vrijdag en zondag is het museum geopend van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Unieke Marklin baan arriveert in Sneek | Foto Modelspoormuseum