Meertalige website voor mummies van Wiuwert

Wiuwert – De eeuwenoude mummies van Wiuwert hebben sinds kort een eigen website gekregen. De Friese notabelen die sinds 1609 in de grafkelder van de Nicolaaskerk zijn begraven, worden behalve in het Nederlands, Duits, Engels en Frans, nu ook in het Chinees en Japans beschreven.

Jan Theunis van Berkum, als kerkrentmeester namens het kerkbestuur: “Wij vinden het een mooi tijdstip om nu aan te haken bij het culturele jaar 2018, met een eigen website in verschillende talen. Culturele Hoofdstad trekt veel buitenlandse bezoekers naar Fryslân en wij willen hen ook graag het wonder van Wiuwert laten zien. Het is toch een bijzonder icoon van de Friese geschiedenis”, zegt kerkrentmeester Jan Theunis van Berkum.

Nu zijn het vooral Nederlanders en Europeanen die de kelder bezoeken en af en toe een Peruaan omdat in dat land geprepareerde mummies bestaan. Die van Wiuwert zijn niet gebalsemd en dat maakt hen in principe tot een wereldwonder. Het is namelijk niet bekend of er ergens in de wereld vergelijkbare mummies zijn. Die van Wiuwert zijn totaal niet te vergelijken met veenlijken, ijsmummies of geprepareerde mummies uit Egypte, Peru of het Italiaanse Palermo. Dat mogen Chinezen en Japanners ook best weten.

Om in te haken op de groeiende stroom Aziatische toeristen naar Nederland, is het verhaal op de website ook in het Japans en in het Chinees beschikbaar. Er komen nu gemiddeld zesduizend bezoekers per jaar naar de Wiuwerter mummies kijken en dat mogen er best weer tienduizend worden, net zoals in het verleden.

De mummies zijn in 1765 ontdekt door timmerlieden en sindsdien worden de wonderlijk goed bewaarde lichamen al bekeken. De mummiekelder was op internet vindbaar, maar alleen in het Nederlands. Vanwege het Culturele Hoofdstad 2018-jaar werd het tijd daarin verandering te brengen.

Van Berkum: “We hadden geen eigen website, maar waren vindbaar op een Nederlandstalige pagina van de website van ons tweelingdorp Wiuwert-Britswert. Dat was al mooi, maar dit is professioneler. Bovendien is het fantastisch dat we ons nu in verschillende talen presenteren, nu zijn we voor de buitenlandse gasten van Culturele Hoofdstad ook vindbaar op het internet en kunnen we hen hierop attenderen.”

De grafkelder is destijds gebouwd als familiekelder voor de adellijke familie Van Walta en later zijn er ook nog enkele Labadisten in bijgelegd. De Labadisten waren volgelingen van de Franse predikant Jean de Labadie en kwamen in 1675 van Altona naar Wiuwert om op de Walta State te wonen. Van de oorspronkelijke elf lichamen zijn er nog vier over. De meesten zijn vergaan bij de toenmalige Universiteit van Franeker, waar ze zijn onderzocht.

In 1765 zijn de gave lichamen ontdekt door timmerlieden en sindsdien komen er al bezoekers. Destijds kregen ze de sleutel van de koster mee en mochten ze op eigen gelegenheid de kerk in om de mummies te bekijken, tegenwoordig worden de gasten begeleid door een professionele gids. “Dat is toch wat verstandiger want we willen niets meer kwijtraken van de lichamen die nog intact zijn”, aldus Van Berkum.

Het wonder van Wiuwert, ook het geheim van Wiuwert omdat wetenschappers nog altijd voor een raadsel staan, mag best worden gezien. Het is een icoon van de Friese geschiedenis, een deel van het erfgoed. “Bovendien kunnen we dankzij de inkomsten de kerk goed onderhouden. Dat is ook wat waard”, aldus kerkrentmeester Van Berkum.