Ir. Hip de Vries Prijs uitgereikt aan Sneker Hidde Lampe

​​Groningen– Tijdens de jaarlijkse diplomering van Technische Bedrijfskunde is de Ir. Hip de Vries Prijs uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt als een student Technische Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool Groningen een excellente afstudeerprestatie neerzet in de ogen van extern deskundigen van de opleiding. Dat het een uitzonderlijke prestatie behelst blijkt tevens uit het feit dat de prijs niet jaarlijks wordt toegekend. De prijs vormt een cheque ter waarde van €1.000,-.

De prijswinnaar Hidde Lampe uit Sneek

De winnaar van de Ir. Hip de Vries Prijs is Hidde Lampe, afkomstig uit Sneek. Hidde onderzocht voor het bedrijf Eurofins Bay of Plenty (New Zealand) hoe het keuringsproces van Zespri kiwi’s verkort kan worden zodat kwalitatief betere kiwi’s afgeleverd kunnen worden aan de klant. Zijn scriptie getiteld ‘A framework for structural turn-around time (TAT) reduction’ heeft dusdanig indruk gemaakt op de extern deskundigen uit het werkveld dat hij de Ir. Hip de Vries Prijs in ontvangst mocht nemen. Met name Hidde’s brede manier van kijken naar de organisatie en haar problematiek vonden de deskundigen van zeer hoge kwaliteit. Ook de bedrijfsbegeleider vanuit Eurofins en afstudeerbegeleider van de Hanzehogeschool waren zeer onder de indruk van Hidde zijn afstudeerrapport. Het rapport werd dan ook beoordeeld met een 9,1. Namens de docenten en medewerkers van het Instituut voor Engineering willen we afstudeerstudent Hidde Lampe van harte feliciteren!

Ir. Hip de Vries Prijs

De Ir. Hip de Vries Prijs vormt een eerbetoon aan ingenieur Hip de Vries. De Vries was een van de grondleggers van de hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde in Groningen en maakte zich sterk voor kwaliteitsverbetering van deze opleiding. Na het overlijden van De Vries in 1991 werd besloten om zijn inzet voor de opleiding te honoreren met de instelling van de ir. Hip de Vries Prijs. Een prijs voor het beste bedrijfskundig afstudeerproject van het schooljaar binnen de Hanzehogeschool Groningen.

Foto: Extern deskundige Joke van Ameyden van Duym overhandigt Hidde Lampe de Ir. Hip de Vries Prijs

Bron: https://www.hanze.nl