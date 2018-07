Hest ok un Waterpoartsje? Maatskapleke betrokkenheid fan Snekers!

Sneek- ’t Waterpoartsje is mear as un bierke dat gisteravend in de Kolk fan Sneek doopt is. Ut wurdt un belangryk bindmiddel foar de Sneker samenleving, ut is un hemels bierke met un missy: ‘Ut stimulearen fan plezier en ut fergroaten fan maatskapleke betrokkenheid in’e Sneker gemeenskap!’

Ut bierke wurdt doopt

Haré! Dat knalt der dus even in. Wat un geweldege happening wurdde ut gisteravend op de Waterpoart dêr’t rúm 100 fan de onderussen al 160 ambassadeurs fan ’t Waterpoartsje bij mekaar kwamen om getúge te wezen fan de doop fan ut Sneker bierke en ferfòlgens de offisiele anbieding fan ut earste fleske an Peter van Egmond. Nyt an un hotemetoat, mar gewoan un jonge út fòlksbuurt ut Sperkhem.

Wonderlek is dat tòch dat in dizze stad kear op kear minsen binne dy’t met dergeleke lúdieke aksy’s Sneek op de kaart sette. Hoe lang is ut leden dat de roemruchte Ivanhoe-klup opricht wurdde? Dat Snitterklaas syn intòcht in de Waterpoartstad had? Helemaal nòch nyt su lang.

Kear op kear binne der wear Snekers dy’t ut promoasy stòkje fan hun stad overnimmen. Der geleke evenementen as gisteravend wurdde bedocht, útwerkt en ferfòlgens is ut der en wurdt droegen deur un groat gedeelte fan de Sneker gemeenskap.

“Wat begon als initiatief van 3 vrienden kan inmiddels een initiatief van 100 vrienden genoemd worden. De KlupFan100 die is opgericht door de brouwers van het 1e uur is inmiddels een echte “mienskip” geworden! Men neemt het enthousiasme over en draagt op alle vlakken bij aan het initiatief om trotse Snekers te verbinden in een sociaal maatschappelijk initiatief, gefundeerd door een “ferskrikkelijk lekker” en “sosiaal” bierke. Van ieder biertje gaat 25 cent naar de stichting ’t Waterpoartsje, die dat vervolgens in overleg met de “mienskip” besteed aan initiatieven binnen Sneek die plezier en gemeenschap nastreven. Dit kan werkelijk van alles zijn, zolang het Snekers maar verbindt en plezier bevordert. Het eerste initiatief wordt in samenspraak met de KlupFan100 vastgesteld. ”

Peter van Egmond krijt earste fleske: ‘Help mekaar met plezier, fundeard deur Sneker bier’

Nadat gisteravend de plichtplegingen weest waren, ging ut in optòcht naar de tún fan de Weduwe Joustra an ut Kleinsaan, dêr’t ut feest deurging. Ferskillende persoanen dy’t metwerkt hadden an ut tòt staan kommen fan ut projekt wurdden in ut avendsontsje setten. Wat un ambiaans, wat un gesellechheid met bierkes, kees en wurst. Sjapoo foar Klaas-Pieter Majoor, Cees Vogelvanger en Wietse Nieuwenhuis!!

Feest op de Waterpoart

De sertifikaten wurde útreikt

Marc Eldering: earste earelid fan de klup fan 100!

Ut bierke is te koop bij ferskillende ferkooppunten in de stad: de Walrus, It Foarûnder op ut Starteilaan, Weduwe Joustra, Café de Kroon en Albert Heijn Stadsfenne. Foar mear info: www.waterpoart.frl.