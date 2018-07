Grote namen aan de start van de Binckbanktour

Bolsward – Maandag 13 augustus is Bolsward de finishplaats van de eerste etappe van de Binckbanktour, een meerdaagse koers door België en Nederland. Aan de start zullen in ieder geval Dylan Groenewegen, die vrijdag de etappe in de Tour de France wist te winnen, Olympisch kampioenen Greg van Avermaet, Wereldkampioen Peter Sagan en Tom Dumoulin staan.

Bolsward was al eerder zowel de start als finishplaats en is nu dus de finishplaats nadat de renners eerder de dag zijn gestart in Heerenveen. De eerste doorkomst van de renners zal rond 15 uur zijn waarna de renners drie omlopen van 21 km zullen rijden via Witmarsum om vervolgens te finishen op de Oude Rijksweg.

Ploegenpresentatie

Bolsward heeft dit jaar wederom de ploegenpresentatie op zondag 12 augustus. Hierbij zullen de ruim twintig deelnemende teams met bootjes vanaf Plein 1455 naar het centrum worden gevaren. Hierbij zullen de teams via de andere kant naar het centrum varen. Dus via het Laag Bolwerk naar de Sint Jansstraat en de Grote Dijlakker naar de traptreden op het Marktplein. Vanaf hier lopen de ploegen naar het tijdelijke podium over de gracht om zich voor te stellen aan het publiek. De start hiervan is 17 uur. (Bron TV Bolsward – Foto: Petra Kroon)