Vlootschouw Sneek met presentatie European Sports for All Games

Sneek- De European Sports for All Games (ESFAG) presenteren Tijdens de Vlootschouw Sneek varen er zo’n 10 pramen mee waarop diverse sporten uit de European Sports for All Games zich presenteren, een project van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Tijdens de Vlootschouw Sneek presenteren de deelnemende zeilklassen zich de avond voor de Sneekweek zeilwedstrijden onder grote belangstelling via een route door de verlichtte grachten van Sneek. Het voorprogramma van de vlootschouw begint om 19.00 uur en loopt tot 21.30 uur. De Vlootschouw start exact om 21.30 uur met alle zeilklassen afgewisseld met diverse muziekoptredens op meevarende pramen. De vlootschouw eindigt met een groot vuurwerk rond 22.30 uur.

De Sneekweek Superband in voorprogramma Vlootschouw

Dit jaar is er een speciale Sneekweek muziekformatie samengesteld voor het voorprogramma van de Vlootschouw met een swingende mix van blues, soul & funk met veel bekende hits! De muzikanten uit de Sneekweek Superband hebben allen een jarenlange staat van dienst en reeds vele optredens verzorgd. De Sneekweek Superband is ontstaan op initiatief van Henk Wessels, Herman Frank en Wytze van der Meer en zal op vrijdag 3 augustus vanaf 19.30 uur de Kolk laten swingen!

De samenstelling van de band (in volgorde van de foto): Erik Wessels (drums), Wytze vd Meer (bas), Johan Velthuis (toetsen), Herman Frank (gitaar) en Rob Taekema (elektrisch gitaar en zang). Op de foto ontbreekt Janneke Brakels (zang, zie inzetfoto hier onder)

Young Solar Challenge & sup demonstraties

Een aantal vierdejaars leerlingen van het Technasium (Bogerman) doen mee aan de Young Solar Challenge. Een project bedoeld om jongeren tussen de 14 en 17 jaar enthousiast te maken voor techniek. Begin dit jaar hebben de leerlingen hun bouwpakket ontvangen en met behulp van een vrijwillige begeleider hun eigen solarboot gebouwd en in de zomer varen ze een aantal wedstrijden. Twee van deze boten demonstreren hun boot tijdens het voorprogramma van de Vlootschouw Sneek. Verder zal ook de Supclub Sneek en EasySup Supstore Heeg bij de opening aanwezig zijn om de Sup (Stand Up Paddling) sport te promoten. Ze gaan met volwassenen en kinderene een sup demo geven en als mensen willen, mogen ze zelf ook proberen te suppen.

Europese traditionele cultuursporten in Sneek

De eerste European Sports for All Games vindt plaats van 3 t/m 7 augustus in Sneek en omgeving. Er is niets dat meer sfeer geeft aan de zomer dan de Fryske sporten. Keatsen, skûtsjesilen, fierljeppen, Fryske hynstesport; het brengt mensen bij elkaar. Andere landen in Europa hebben hun eigen cultuursporten. Die komen ze ons in dit zo bijzondere jaar van Leeuwarden Fryslân 2018 laten zien en beleven. Deze European Games zijn de voorloper op de World Games die in 2020 in Portugal plaatsvinden. Fryslân verwelkomt 20 internationale teams met 50 traditionele sporten, 200 deelnemers en tienduizenden bezoekers. Met elkaar zien, voelen en beleven we de passie voor sporten en bewegen, in het bijzonder de traditionele sporten. Iedereen kan meedoen, op zijn/haar eigen niveau. Tijdens de Vlootschouw Sneek varen er zo’n 10 pramen mee waarop diverse sporten uit de European Sports for All Games zich presenteren. Elk land zal zijn sport uitbeelden door middel van specifiek materiaal, traditionele (sport)uitrusting en/of afbeelding plus landsvlag, ondertussen zal de speaker vertellen waar en wanneer de demonstraties tijdens het eerste weekend van de Sneekweek te zien zullen zijn. De demonstraties – waar publiek vaak aan mee mag doen – in Sneek vinden voornamelijk plaats op het starteiland en in de Wijde Noorderhorne voor de Bibliotheek Sneek die t/m 12 augustus gesloten is in verband met verbouwing.

Programma ESFAG Sneek, Wijde Noorderhorne Starteiland

Vrijdag 3 augustus 13-17 uur – Zaterdag 4 augustus 13-17 uur 13-18 uur Zondag 5 augustus 13-17 uur 13-17 Maandag 6 augustus 13-17 uur 12-17 uur