‘Suvels uit Bolsward’ basis voor congres over food

Bolsward- Vier mensen uit Bolsward organiseren bij de start van de Dutch Agri Food Week een congres over food. Het congres gaat over de uitdagingen waar boeren, de foodindustrie, de retail en het onderwijs op korte termijn voor komen te staan. Voorzitter Sjoerd IJdema denkt als Bolswarder met weemoed aan de Zuivelschool terug maar kijkt vooral naar de toekomst. “Tegenwoordig vormen de boeren, de zuivelindustrie en alle food producerende bedrijven een enorme economische kracht in Noord Nederland. Dat inspireert tot dit initiatief. Maar dan wel in Bolsward natuurlijk”, aldus IJdema namens Frisian Foodture ’18.

Vrijdag 5 oktober vindt het congres plaats. Er worden meer dan 500 deelnemers verwacht uit de hele (inter)nationale voedingsbranche. “Overal in de foodbranche kom je mensen tegen die zijn afgestudeerd aan de Zuivelschool. Die nemen nu prominente posities in binnen de keten. “Mooi om die mensen weer eens terug te halen naar het hart van onze regio. Met de blik vooruit en samen werken aan duurzame voedselveiligheid en voedselverspilling voorkomen”, spreekt Erik Kooistra, franchiser van de Jumbo Supermarkten. Melkveehouder en voorzitter van VNO NCW Friesland, Sjoerd Galema, verwacht veel inspiratie op te doen bij het onderwerp ‘zuivel’.

“Er speelt van alles in de branche. Kiezen voor bulk of biologisch, de natuur inclusieve landbouw en de macht van het winkelschap. De zuivelbedrijven in Noord Nederland laten zich vertegenwoordigen door de NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie). Zij innoveren volop en dat leidt tot nieuwe markten en inzichten. Zo weten we nu al wat straks op ons bordje ligt, letterlijk en figuurlijk”, aldus Galema.

De dag voor het congres is het Bolletongersdei in Bolsward. “Een uitstekend decor voor een grootse reünie”, aldus Martin Wijnia eerst werkzaam bij de Zuivelschool en nu bij diens rechtsopvolger, hogeschool Van Hall Larenstein.

“De Bolswarder Zuivelschool behoort tot de wortels van de Friese kenniseconomie. In een periode van ruim honderd jaar werden een paar duizend zuivelexperts en later levensmiddelentechnologen opgeleid in de Friese Hanzestad. De reputatie van de Zuivelschool gaf Bolsward de dynamiek van een studentenstad en vervulde de stad met trots. Als bestuur zijn we er nu al trots op dat tientallen voormalige studenten zich nu inzetten om alle studenten van toen te mobiliseren samen Frisian Foodture te vieren. Zowel het congres als de reünie”, besluit Wijnia.

Tijdens het congres staan vijf onderwerpen centraal; voeding in relatie tot gezondheid, het verdienmodel en data, food waste & footprint, zuivel en natuur inclusieve landbouw. Frisian Foodture ‘18 wordt ondersteund door verschillende organisaties. Samen met de initiatiefnemers streven zij hetzelfde doel na; Bolsward en Fryslân positioneren als een inspirerende, toonaangevende voedingsbodem voor food, foodproductie, -ontwikkeling, -onderwijs en –innovaties. En natuurlijk een prachtige reünie van al die ‘voormalige sûvels’ in gastvrij Bolsward.