Slotweekend Sneekweek : Zaterdag live muziek Looxmagracht

Sneek- Het Sneekweek Slotweekend start op zaterdagavond 11 augustus met live muziek op het drijvend podium in de Looxmagracht. Om 20.00 uur start de muziek van Soundboxx. Soundboxx (foto) bestaat uit jonge, talentvolle musici, met grotendeels (voormalige) leerlingen van Kunstencentrum Atrium. De band bestaat uit: Tjitte-Roel Attema (trombone), Jeroen Bakker (saxofoon), Wessel Feenstra (gitaar), Haico Postma (basgitaar), Elbrich van Stralen (piano), Rebecca de Vlugt (zang), Michiel Vossenberg (saxofoon), Jeline Weening (saxofoon) en Zorin Wijnands (drums). Bandcoach van Soundboxx is Kees Romers, docent saxofoon bij Kunstencentrum Atrium. In 2012 werd Soundboxx tweede op het Prinses Christina Concours in de categorie jazz en traden ze op tijdens het nieuwjaarsconcert van het NBE op 1 januari 2017. Het optreden wordt die avond op televisie uitgezonden door de VARA.

Na 21 uur is het tijd voor Pop/Rock Coverband SMÛK. Met een breed pop- en rockrepertoire en veel enthousiasme is SMÛK de ideale band voor elk feest en festival. Bij hun optredens draait het om de liefde voor de muziek en de drive om er met elkaar en het publiek één groot feest van maken. De bandleden van SMÛK zijn goede vrienden; mede hierdoor gaat het dak er gegarandeerd af! Grote rockhelden van vroeger en nu zijn ruim vertegenwoordigd in de setlist. Bijvoorbeeld Herman Brood, John Mayer en Led Zeppelin. Ook de Nederlands- en Engelstalige hits van eigen bodem kunnen niet achterblijven: De Dijk, Anouk en Van Dik Hout zijn graag gehoorde artiesten bij Dian de Jong (zang), Jarin de Jong (gitaar, bas, zang), Simon Graven (gitaar, bas, zang), Sjoerd Hiemstra (toetsen, zang) en Ruerd Bakker (drums). SMÛK nam deel aan The Clash of The Cover Bands – waarbij in Paradiso kans maakte op de nationale prijs – en werd daarmee de beste coverband van Noord-Nederland 2018.

Tijdens de korte pauze waar in het changement van beide bands plaatsvindt, zullen de jeugdige blazers van Young Jazz Atrium, onder leiding van saxofoondocent Kees Romers, een aantal jazzklassiekers en andere muzieknummers vanuit een sloep ten gehore brengen. Kees (op piano) wordt vergezeld door Vigo Slippens (trompet), Sweder de Vlugt (saxofoon), Jesse Rienstra (saxofoon) en Eise Lukkien (saxofoon).

Sneekweek Drijf-In Bios Op een groot scherm langs de waterkant wordt een film vertoond die geschikt is voor een breed publiek. De film is nog even een verrassing, maar een leuk sfeertje wordt het zeker! Publiek kan vanaf de kade, maar ook vanaf het water de film bekijken in een eigen sloepje of bootje.