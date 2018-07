ROCK Kerkdienst met de beste Bløf coverband van Nederland

Sneek- Na de bijzondere dienst van vorig jaar, hebben de kerken van Sneek besloten om ook dit jaar weer een dienst te organiseren in de Sneekweek! Dominee Andries de Boer (‘De Rockdominee’) komt langs met de beste Bløf coverband uit Nederland (foto). Het thema is: welkom thuis! Een thema wat veel Snekers zo op de laatste zondag van de Sneekweek vast zal aanspreken. Wees welkom! Vier de verbondenheid met elkaar als kerken van Sneek en de mensen om ons heen!

Datum: 12 augustus 2018, 13.00 uur Locatie: Koninginnebrug Looxmagracht

RABO Sneekweek Slotconcert

Dit jaar is de 4e keer dat het Rabo Sneekweek Slotconcert de Sneekweek festiviteiten zal afsluiten. Het concert vindt plaats op een podium in de Looxmagracht van 16.30 uur t/m 18.30 uur en laat een ander geluid horen dan er de rest van de Sneekweek te horen is. Dit jaar zal de BasicXL, onder leiding van Theo Brouwer, het publiek in de bootjes en langs de kades weer muzikaal verwennen met een afwisselend repertoire, variërend van klassiek tot pop, van jazz tot latin. Dit jaar met speciale medewerking van solisten Jan Tekstra, Janneke Brakels, Maaike Kampen en Anne Visser. Het orkest van DEBASIC XL bestaat uit zowel amateurs als professionals met strijkers, blazers en een ritmegroep met leden verspreid over de hele provincie en ver daar buiten. Het RABO Sneekweek Slotconcert is gratis toegankelijk voor publiek langs de kades en in de gracht is ruimte voor meer dan 100 sloepen met publiek.

Sponsors

Rabobank Sneek-ZWF is hoofdsponsor van het concert. Ook dragen bij: gemeente SWF, Lionsclub Sneek Waterstad, Sneek Promotion en de gezamenlijke horecabedrijven uit Sneek. Deze laatste partij wil graag iets terugdoen voor de Snekers in verband met de overlast die de Sneekweek voor omwoners vaak met zich meebrengt. Naast een financiële bijdrage geven de Lionsclub Sneek Waterstad ongeveer 100 senioren de mogelijkheid om het RABO Sneekweek Slotconcert bij te wonen in samenwerking met Thuiszorg Slippens uit Sneek. Zoals ieder jaar, worden tijdens deze muzikale middag de gasten voorzien van een lekker drankje & hapje en, waar nodig, geholpen door de professionele medewerkers van Thuiszorg Slippens. Hiermee willen deze twee partijen de Sneekweek van deze senioren extra glans geven.