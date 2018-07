Internationaal ontwikkelingsprogramma Thialf

Heerenveen – Deze week vindt er in Thialf een nieuw internationaal trainingskamp plaats voor buitenlandse atleten. Voor het eerst in Nederland nemen atleten en coaches uit ruim 15 verschillende landen deel aan het programma Road to Ice, waarbij de aandacht op de ontwikkeling van de schaatssport ligt. Aansluitend vindt in het weekend van 14 en 15 juli de internationale Summer Cup plaats die wordt verreden in het schaatshart van Thialf én op de skeelerpiste van Sportstad Heerenveen.

Het programma Road to Ice heeft dé perfecte aansluiting op het WK-Inlineskaten, dat recentelijk in Heerde-Arnhem heeft plaats gevonden. Onder support van de ISU Development Commission is Thialf deze schaatsweek gestart waarbij, direct na het WK, een week lang seminars en trainingen worden gegeven door ervaren multidisciplinaire coaches. Diverse inline-skaters, schaatsers en coaches uit landen zoals Brazilië, Letland en Mongolië zijn momenteel bezig met het ontplooien van nieuwe vaardigheden en technieken binnen de schaatssport.

Naast trainingen op het ijs volgen de atleten seminars over onderwerpen als materiaal, innovatie en video-analyses. Volgens Thialf directeur Marc Winters is Road to Ice een uitstekend programma voor internationale kennisdeling en helpt het Thialf in haar ambitie om schaatshart van de wereld te zijn. ‘De kennis en innovatieve technieken, die we in Nederland kennen, stellen we in combinatie met de kwalitatieve faciliteiten van Thialf ter beschikking aan de rest van de wereld. Door de ontwikkeling van onze sport te stimuleren met programma’s als Road to Ice, leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van het internationale schaats niveau’.

Ter afsluiting van Road to Ice wordt de Summer Cup georganiseerd. Tijdens de eerste editie van deze internationale wedstrijd wordt er gestreden in twee klassementen, langeafstand en sprint, welke gecombineerd verreden wordt op het ijs van Thialf en op de skeelerpiste. Organisatoren Bram Smallenbroek en Sjoerd de Vries verwachten naast het neerzetten van een bijzondere wedstrijd, dat steeds meer internationale atleten Heerenveen weten te vinden als multidisciplinaire trainingslocatie.

Op zaterdag 14 juli start het eerste deel van de Heerenveen Summer Cup op de ijsbaan van Thialf. Toegang tot de wedstrijd is gratis voor het publiek. Voor meer informatie kunt u terecht via www.heerenveensummercup.com (Foto’s Renz Rotteveel)