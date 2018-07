Friese Ballonfeesten met 16 Special Shapes

Joure – Dit jaar wordt van 25 tot en met 29 juli voor de 33e keer het grootste internationale ballonfestival van Nederland gehouden in Joure. De Friese Ballonfeesten zijn een uniek evenement, dat als een magneet jaarlijks tussen de 20.000 en 25.000 bezoekers trekt. Daarmee staat het grote ballonevenement al jaren in de top van de vaderlandse evenementenagenda’s. De Friese Ballonfeesten kregen van het publiek het predikaat Beste Uitje 2017 in Friesland.

Het publiek heeft iedere avond een prachtig uitzicht op een Nutsbaan vol met heteluchtballonnen uit binnen- en buitenland. Vijf avonden zullen er maximaal 35 van deze luchtvaartuigen in allerlei kleuren en formaten opstijgen. Onder hen zijn deze editie maar liefst zestien speciale vormen, zoals de Hollandse molen, een theehuis, baby Lente, een badmintonshuttle en een racemotor. Nog nooit eerder stegen er zoveel van deze special shapes op vanaf ‘vliegveld’ Joure.

Ook komen er verschillende internationale modelballonteams naar Joure. Zij brengen niet minder dan zeventien prachtige radiografisch bestuurbare miniatuurballonnen mee. Voor Ballonfeesten begrippen een ongekend aantal, met eveneens specials als een sneeuwpop, een superman en twee Russische matroesjka’s.

Nieuw: thema’s

De luchtballonnen vormen natuurlijk de hoofdact, maar daarnaast zijn er volop ander vermaak op de Nutsbaan. De rode draad daarvan zijn de thema’s die dit jaar voor het eerst tijdens het vijfdaagse zomerfestival naar voren zullen komen: ‘Vliegen & Zweven’, ‘Wind’, ‘Frysk’, ‘Vuur & Vlam’ en ‘Nostalgie’. Bijpassende progammaonderdelen als een kaatsclinic, brandweerdemonstratie, een grote BBQ party, wervelende lasershow, classic cars, demonstraties met paramotors en een nostalgische kinderwagen optocht met spellen uit vroegertijd.

EscapeCaravan

Aangezien de populariteit van escaperooms groot is komt de Friese Ballonfeesten met een unieke EscapeCaravan. Wie weet het snelst te ontsnappen uit dit kampeerhuis? Daarnaast kan er een heerlijk feessie worden gevierd in het Hollands Café, met de nodige Nederlandstalige meezingers. Natuurlijk onder het genot van lekkere hapjes en drankjes. Voor lekker eten ben je tijdens de Friese Ballonfeesten op de Nutsbaan sowieso aan het goede adres. Zo staan er diverse hippe foodtrucks op het terrein waar je kunt genieten van allerlei heerlijkheden op culinair gebied. Onderwijl luisterend naar de gezellige muziek van ‘Plus Us’ en ‘G-String’ of uitleven tijdens bijvoorbeeld de 90’s Party.

Rondlopen in een ballon

Terwijl de ouders op de markt sneupen, is er ook voor kinderen genoeg te doen. Zij kunnen zich uitleven op springkussens en prachtig geschminkt worden. Bovendien is er een clown die op ieders gezicht een grote glimlach zal gaan toveren, is er een gezellige kermis en mag er in een heuse ballon worden rondgelopen. Samen met Kinderopvang SKIK wordt een kinderveld ingericht waar onder andere bubbel voetbal kan worden gespeeld en gepaintballd met pijl en boog.

Relaxed ballonnen kijken

Nieuw dit jaar is ook het belevingsterras, waar je het opstijgen van de ballonnen beleefd als nooit tevoren. Op dit terras kun je lekker relaxed op een zitzak of kussen gaan zitten of liggen. Het belevingsterras ligt vlak naast het veld waar de ballonnen opstijgen. Dit betekent dus dat je op een unieke, ontspannen manier naar de luchtballonnen kunt kijken, die vlak voor je neus opstijgen. Maar het is op die manier ook volop genieten van de shows van ballonnen die op de maat van muziek worden verlicht, op vrijdag begeleid door dans en op zaterdag door een spectaculaire lasershow.



Zelf de lucht in

Voor wie de beleving nog specialer wil maken, die maakt gebruik van de mogelijkheid om zelf een unieke ballonvaart te maken en daarmee de parel van Europa, Fryslân, van boven te bekijken. Dit kan online op de nieuwe website www.ballonfeesten.nl, waarop ook het complete programma en verdere informatie over de 33e Friese Ballonfeesten te vinden is. (Foto’s Douwe Bijlsma – Gewoan Dwaan)