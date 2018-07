Competitie-indelingen Sneker voetbalclubs

Sneek- De indeling van de derde divisie (ONS Sneek) werd begin deze maand al bekend gemaakt en toen op deze site gepubliceerd. Vandaag zijn ook de indelingen van de overige klassen door de voetbalbond bekend gemaakt en daarbij zijn Sneek Wit Zwart, LSC 1890, Sneek Wit Zwart ZM, Waterpoort Boys en Black Boys ingedeeld in resp. de eerste klasse F (zondag), de tweede klasse K (zondag), de vierde klasse (zaterdag) en de vierde klasse A (zondag).

Eerste klasse F

Sneek Wit Zwart maakt als degradant uit de hoofdklasse komend seizoen zijn opwachting in de eerste klasse F en die klasse heeft voor de wit-zwarten toch iets weg van onontgonnen terrein. De Snekers acteerden de afgelopen jaren immers afwisselend in de top- en de hoofdklasse en de laatste keer dat de voormalig lands-kampioen in de eerste klasse uitkwam, dateert al weer van dertien jaar geleden. In die klasse komt men in ieder geval een aantal oude bekenden tegen, zoals vv Emmen, het eveneens gedegradeerde Heerenveen, FVC Nieuw Buinen en SVBO. Daarnaast treft men met Tjeerd Andries Andringa en Thijs Spieringhs bij GAVC spelers die in het verleden de kleuren van Sneek Wit Zwart hebben verdedigd. Hoewel men in de voorbije jaren aan aantal malen tegen Bergum oefende, stuit men verder op de “nieuwe gezichten” van de ploeg van trainer Jan Bruin, GOMOS, GRC Groningen, Noordster, VKW en WVV.

​Tweede klasse K

LSC 1890 komt evenals vorig seizoen uit in de tweede klasse K en daarin staat in ieder geval twee keer “El Clásico” tegen LAC Frisia 1883 op het programma. De Leeuwarders moesten na een barrage afscheid van de eerste klasse nemen en daarmee wordt de confrontatie tussen de oudste clubs van Friesland komend seizoen weer in ere hersteld. Daarnaast treft LSC 1890 met Sint Annaparochie, DTD, GVAV Rapiditas, Hoogezand, Oerterp, Peize en Roden zeven clubs die men ook vorig seizoen op zijn pad vond. De tweede klasse K bestaat verder uit de Stadjers van Helpman en FC Lewenborg, terwijl diep uit het Groninger land verder het gepromoveerde ASVB uit Blijham tot het deelnemersveld behoort. Het deelnemersveld wordt gecompleteerd door het Jubbega van Oebvele Schokker en door Olyphia, dat in de tweede klasse seizoenen lang de tegenstander van “the Blues” was.

Vierde klasse A – zaterdag

De vierde klasse A zou met enige fantasie in twee contingenten kunnen worden opgesplitst en wel één met Friese roots en één uit de Noordoostpolder. Uit Friesland behoren SC Bolsward, Delfstrahuizen, Makkum, QVC, Sleat, Sneek Wit Zwart ZM, TOP ’63 en Waterpoort Boys tot het deelnemersveld, terwijl uit (de buurt) van het op de zee gewonnen land Creil, Nagele, Tollebeek en VHK komend seizoen de tegenstanders van Sneek Wit Zwart ZM en Waterpoort Boys zullen zijn. Laatstgenoemde clubs verheugen zich uiteraard het meest op de onderlinge krachtmetingen, terwijl naast deze stadsderby’s ook de duels met “buurman” TOP ’63 als zeer interessante affiches mogen worden aangemerkt.

Vierde klasse B – zondag

​Black Boys komt komend seizoen uit in de vierde klasse B en reist naar bekende complexen als die van Irnsum, Sint Jacob, ONB, Oosterlittens, SC Terschelling, De Wâlden en Zwaagwesteinde. Die clubs prijkten namelijk ook vorig seizoen op de deelnemerslijst, al was dat toen in de vierde klasse A. Daarnaast krijgen de Zwartjes te maken met SC Boornbergum ’80, FC Harlingen, Surhuisterveen en Warga, waarbij laatstgenoemde drie ook niet echt als onbekenden kunnen worden aangemerkt. Tegen FC Harlingen werkte Black Boys al een keer een oefenduel af, terwijl de “All Blacks” aan het einde van het seizoen 2013-2014 ten koste van Surhuisterveen promotie naar de vierde klasse wisten te bewerkstelligen. In die vierde klasse was het uit de derde klasse gedegradeerde Warga tenslotte een aantal jaren een zeer geduchte tegenstander en derhalve is alleen het gepromoveerde SC Boornbergum ’80 een onbeschreven blad.

Hieronder staan de competitie-indelingen van Sneek Wit Zwart, LSC 1890, Sneek Wit Zwart ZM, Waterpoort Boys en Black Boys

Eerste klasse F – zondag

​Bergum

Emmen

FVC (Leeuwarden)

GAVC Grouw

GOMOS (Norg)

GRC Groningen

​Heerenveen

​Nieuw Buinen

Noordster (Oude Pekela)

​SC Stadspark (Groningen)

SVBO (Barger-Oosterveld)

Sneek Wit Zwart

VKW (Westerbork)

WVV (Winschoten)

Tweede klasse K – zondag

Sint Annaparochie

ASVB

DTD (Cornjum)

GVAV-Rapiditas (Groningen)

Helpman (Groningen)

Hoogezand

Jubbega

LAC Frisia 1883 (Leeuwarden)

Lewenborg (Groningen)

LSC 1890

Oerterp

Olyphia (Noordwolde)

Peize

​Roden

Vierde klasse A – zaterdag

SC Bolsward

Creil

Delfstrahuizen

Makkum

Nagele

QVC

Sleat

Sneek Wit Zwart ZM

Top’63

Tollebeek

VHK

Waterpoort Boys

Vierde klasse B – zondag

Black Boys

Boornbergum’80

Harlingen

Irnsum

Sint Jacob

ONB

Oosterlittens

Surhuisterveen

Terschelling

De Wâlden

Warga

Zwaagwesteinde

Bron: http://pengel.weebly.com