Arriva met vier bussen en twee auto’s in slotparade Elfwegentocht Fryslân

Sneek- Op zaterdag 14 juli eindigt, na veertien dagen fossielvrij Fryslân, de Elfwegentocht met een groots en duurzaam evenement. De N31 en de naastgelegen vaart in Friesland worden dan voor 13,5 km vrijgemaakt voor een recordpoging. Het doel: een wereldrecord neerzetten in Friesland met de grootste parade van duurzame voertuigen ooit. Met vier bussen en twee elektrische auto’s neemt Arriva deel aan deze afsluitende parade. De afgelopen weken leverde de vervoerder ook haar bijdrage aan veertien dagen fossielvrij Fryslân.

Uit drie concessies van Arriva, waar al met elektrische bussen wordt gereden, komen zero emissie (ZE)-bussen naar Friesland om op 14 juli hun bijdrage te leveren aan de recordpoging. Het gaat om een ZE-bus uit Venlo (waar de stadsdienst sinds 2016 elektrisch wordt gereden met 12 bussen) en een ZE-bus uit Den Bosch (waar recent met 9 ZE-bussen de ZE-vloot uitgroeide tot 12). Daarnaast rijden er twee Arriva-bussen op HVO mee, waaronder de bus van Arriva Touring die helemaal in LF2018-stijl is uitgevoerd. De twee elektrische auto’s die meerijden komen uit Friesland en worden normaal ingezet om personeel van en naar hun dienst te brengen. Zo staat Arriva voor een bijdrage van zo’n 75 meter aan duurzame voertuigen aan de parade!

Medewerkers reizen fossielvrij

In de Arriva-vestigingen in heel Fryslân, waaronder het hoofdkantoor in Heerenveen, zijn medewerkers speciaal voor de Elfwegentocht opgeroepen om in hun woon-werkverkeer ook over te stappen op zoveel mogelijk fossielvrij reizen. “Met die proef verzamelen we de concrete ervaringen van medewerkers en gebruiken die in de verdere ontwikkeling van een innovatief mobiliteitsplan voor ons woon-werkverkeer”, aldus Anne Hettinga, voorzitter Raad van Bestuur Arriva Nederland.

Alle bussen twee weken op HVO

Tijdens dit evenement heeft Arriva de reizigers in de provincie een aantrekkelijk geprijsd bus- en trein Elfwegenabonnement aangeboden. De reizigers die van het aanbod gebruik hebben gemaakt worden ook benaderd met een vervolgaanbod. Al de reizigers van de bus reden bovendien deze twee weken mee in een vloot van bijna 200 bussen die als proef volledig reden op de duurzame HVO, CO2Fuel. Deze duurzame brandstof zorgt ten opzicht van gewone diesel voor een reductie van de uitstoot van CO 2 met 89% en verlaagt de uitstoot van stikstof (NOx), roet en fijnstof (-33%) substantieel.

Klimaatneutraal

Arriva heeft zich gedurende de afgelopen twee weken van haar ‘groenste’ kant laten zien. Het bedrijf heeft de ambitie om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn en zet zoveel mogelijk stappen om die ambitie te behalen. Grote en kleine stappen, zoals het steeds verder inzetten van zero emissie vervoer in verschillende concessies in het land, maar ook het zo energiezuinig mogelijk maken van haar vestigingen.