Vervanging kaartautomaten Arriva en NS

Sneek- Vandaag is Arriva gestart met het vervangen van alle kaartautomaten – zowel de eigen als die van NS – op de regionale stations in Friesland en Groningen. Per station komt er één Arriva-kaartautomaat voor terug. Op de stations Groningen en Leeuwarden, waar NS ook rijdt, blijven de automaten van NS actief.

Contactloos betalen

De nieuwe kaartautomaten bieden de mogelijkheid om contactloos te betalen met pin en creditcard (Maestro, Visa, Mastercard en V-pay worden ondersteund), en accepteren buitenlandse betaalkaarten. Daarnaast zijn de kaartautomaten voorzien van een eenvoudig en overzichtelijk touchscreen menu. Betalen met contant geld is uit veiligheidsoverwegingen niet meer mogelijk. Dit past in het landelijke plan ‘Op weg naar cashloos betalen’. Sinds dit voorjaar is het in geen enkele bus van Arriva meer mogelijk met contant geld te betalen.

Leeuwarden-Sneek/Stavoren eerste traject

De stations op het traject Leeuwarden-Sneek/Stavoren zijn als eerste aan de beurt. De werkzaamheden op de stations langs dit traject zijn afgelopen maandag, 9 juli, gestart en eindigen op 25 juli. Binnen deze periode zijn er echter vier dagen waarop de daadwerkelijke vervanging plaatsvind. Vandaag, donderdag 12 juli is dat in Stavoren en Koudum-Molkwerum, op dinsdag 17 juli in Hindeloopen en Workum, op donderdag 19 juli in IJlst en Sneek en op woensdag 25 juli in Sneek Noord en Mantgum. De andere trajecten volgen later dit jaar. Hiervan is nog geen planning bekend. Zodra de exacte vervangdata van de stations bekend zijn, publiceert Arriva dit op haar website arriva.nl/nieuwekaartautomaat

Op de genoemde vervangdata is er 4 tot 6 uur geen werkende kaartautomaat beschikbaar op het betreffende station. Reizigers kunnen altijd in- en uitchecken met hun OV-chipkaart, hiervoor plaatst Arriva mobiele incheckpalen. Daarnaast adviseert de vervoerder haar reizigers om vooraf een e-ticket te kopen. Op de stations waar de kaartautomaat vervangen wordt is een informatiemedewerker aanwezig om reizigersvragen te beantwoorden. Reizigers vanaf Leeuwarden, die verder moeten reizen met NS, kunnen in Leeuwarden bij de kaartautomaat terecht om een geldig vervoerbewijs te kopen voor het vervolg van hun reis.

Internationale treintickets en anonieme OV-chipkaart

Het is niet mogelijk om bij de nieuwe kaartautomaten internationale treintickets (waaronder Binnenland Plus assortiment) en een anonieme OV-chipkaart te kopen. Voor de aanschaf van internationale treintickets kunnen reizigers terecht bij een kaartautomaat van NS of bij een van de gezamenlijke OV-servicepunten op de stations in Leeuwarden of Groningen. Een anonieme OV-chipkaart kan gemakkelijk online aangeschaft worden via www.ovshop.nl of bij een OV-servicepunt of verkooppunt. Deze verkooppunten zijn eenvoudig te vinden in de Arriva app of via ovchipkaart.nl

Nieuwe concessietermijn Noordelijke lijnen

De vervanging van de kaartautomaten komt voort uit afspraken die zijn gemaakt ten behoeve van de nieuwe concessietermijn van de Noordelijke lijnen per 2020. In overleg met de opdrachtgevers provincie Fryslân en Groningen is al eerder gestart met het plaatsen van de nieuwe kaartautomaten.