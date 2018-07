Congres ‘Suïcide voorkom je samen’ – aantal zelfdodingen stijgt

Leeuwarden – Het aantal zelfdodingen is in 2017 gestegen ten opzichte van een jaar eerder, zo bleek afgelopen week uit cijfers van het CBS. Friesland is landelijk gezien de vijfde provincie en zit met het aantal zelfdodingen boven het landelijke gemiddelde. Suïcidepreventie heeft dan ook onverminderd aandacht van GGZ Friesland. Samen met GGD Fryslân en 113 Zelfmoordpreventie organiseren ze op maandag 10 september 2018 het congres ‘Suïcide voorkom je samen’. Dit congres is voor zorgprofessionals maar ook andere geïnteresseerden.

In 2017 maakten 1917 mensen een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2016. Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam toe van 48 in 2016 tot 81 in 2017. Binnen deze groep betreft het voornamelijk oudere tieners. Onder personen ouder dan 60 jaar is het aantal zelfdodingen juist afgenomen. Opvallend: van alle personen in Nederland tussen 10 en 30 jaar, sterft ruim een kwart door zelfdoding. In deze leeftijdsgroep komt dat vaker voor dan overlijden aan kanker (15 procent), door verkeersongevallen op de weg (10 procent) of aan hart- en vaatziekten (5 procent).

Congres

Tijdens het congres, dat plaatsvindt in het Van der Valk Hotel in Leeuwarden, vinden zowel presentaties als workshops plaats. Die gaan bijvoorbeeld over de openheid van burgers in Friesland als iemand suïcidale gedachten heeft. Maar ook over hoe een bijdrage geleverd kan worden aan onder meer zelfdodingspreventie. Naast presentaties en workshops, is er ook een informatiemarkt waar deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en waar ze inspiratie op kunnen doen bij de stands die te bezoeken zijn. Meer informatie is hier te vinden: https://www.ggzfriesland.nl/wspd/

Er zijn verschillende sprekers aanwezig op maandag 10 september die hun kennis delen over suïcidepreventie vanuit verschillende invalshoeken. Zo spreken onder andere Paul Blokhuis, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jan Mokkenstorm, psychiater en directeur bij 113 Zelfmoordpreventie, Ton Dhondt, psychiater en lid Raad van Bestuur GGZ Friesland en Margreet de Graaf, directeur Veiligheidsregio Fryslân (GGD).

En ook… heel veel gatekeepers

Tijdens deze dag worden ook gatekeeperstrainingen gegeven op verschillende locaties in Friesland. Dat is zeer geschikt voor mentoren, thuiszorgmedewerkers, politieagenten of huisartsen die getraind willen worden. Mensen die willen weten wat signalen zijn van suïcidaliteit, hoe ze deze kunnen herkennen en hoe ze het gesprek kunnen aangaan, kunnen voor meer informatie terecht op http://www.ggzfriesland.nl/wspd/gatekeeperstraining.

Meer info over of aanmelden voor het congres: https://www.ggzfriesland.nl/congres-sucidepreventie-op-wspd