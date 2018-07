Bijzondere hoofdrol voor Joop Wittermans in ‘De Wylde Boerinne’ IJlst.

IJlst – Komende oktober speelt de laatste in een reeks van voorstellingen van Muziektheater IJlst onder regie van Ypy Zysling. ‘De Wylde Boerinne’, geschreven door Dick van den Heuvel en met muziek van Sytse Broersma. In dit waargebeurde verhaal staat de schoonheid van het Friese landschap, de machtsstrijd naar meer en een tragisch liefdesverhaal centraal. Het plaats delict wordt getransformeerd tot een theaterlocatie die het leven van de 19e eeuw met het nu verbindt.

‘De Wylde Boerinne’ gaat op 11 oktober in première achter de boerderij van de familie Ten Woude in IJlst. Vanaf dit stuk land kijkt het publiek uit over de locatie waarop het verhaal naar de novelle van T. E. Holtrop daadwerkelijk heeft plaats gevonden. Naast onder meer Renske de Boer, Titia Huisman, Thijs Meester en Sijmen McDonald in de hoofdrollen, maken een grote groep acteurs, zangers, dansers, koperblazers en een ware veestapel dit muziektheaterspektakel, waarin boer Lammers opnieuw de jacht opent op frou Broersma.

Als de verteller navigeert Joop Wittermans (Koning van het grasland, Stormruiter) het publiek gedurende de voorstelling door de scenes en het landschap. Een belangrijke rol, volgens regisseur Ypy Zysling, die zeer verheugd is dat Joop Wittermans deze gaat vervullen; “Ik had juist Joop gecast voor deze rol. Er gebeurt veel in dit stuk en ook het landschap zal met een bijzondere vormgeving een deel van het verhaal vertellen. De verteller is de gids die het publiek hierin meeneemt; door het verhaal, de beelden en de emoties. Hij verbindt het publiek en ons tijdsbeeld met het leven van toen.”

Ode aan het Friese landschap

“De Wylde Boerinne” vertelt over de vete tussen de weduwe Broersma en de grootgrondbezitter Lammers, waarin langzaam maar zeker de hele gemeenschap wordt meegezogen. De voorstelling stelt voor de keuze: wat telt zwaarder… het eigenbelang of dat van de stad? Het verhaal, een ode aan het Friese landschap, legt een parallel legt tussen de boer en de boerin, en het Friese landschap van toen en nu. Het raakt aan het verlangen naar groot, groter, grootst, in het verleden en het hier en nu. Met een decor waarin landschap en moderne vormgeving, dramatische scenes en aanstekelijke muziek samen komen.

Praktische informatie

De voorstelling De Wylde Boerinne is onderdeel van IJlst 750 en LF2018 en is te beleven op:

11, 12, 13 18, 19 en 20 oktober 2018. Er is een beperkt aantal kaarten te verkrijgen, te bestellen via de website van Muziektheater IJlst www.muziektheaterijlst.nl

Voor meer informatie over De Wylde Boerinne, kijk op www.muziektheaterijlst.nl. (Credits foto Martin de Groot)