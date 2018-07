Hout hoofdrolspeler in Hout-Vaert historische vloot

Sneek – Van donderdag 19 tot en met 22 juli 2018 vaart een bijzondere vloot van 50 historische (vracht) schepen door Fryslân. De route gaat van Dokkum via Leeuwarden en Grou naar IJlst. De Blazer TX33 uit Makkum is in 2018 100 jaar oud en fungeert als vlaggenschip.

Een uniek houtvlot van 18.5 x 5,5 meter maakt deel uit van de vloot. Het vlot wordt op maandag 16 juli in Dokkum gebouwd. Het maakt de vierdaagse reis met behulp van de historische sleepboot ‘Djati’ (1905) en de opduwer “Alderferskuorrendst” (1939) en zal uiteindelijk worden afgeleverd aan het einde van de reis bij houtzaagmolen De Rat in IJlst.

Aanleiding voor de tocht

Met deze tocht vraagt Hout-Vaert aandacht voor de maritieme geschiedenis van Fryslân en specifiek voor het Zweedse en Noorse hout. Met hout uit die landen werden voorheen de meeste Friese boerderijen en onder meer kerken gebouwd. De bijzondere tocht brengt de reis van hout in beeld, van zaadje en boomstam tot product en betekenis. Het maakt daarmee de verbinding vanuit de rijke historie van de houtvaart naar de toekomstige mogelijkheden van hout, van kunst en houtmeubels tot (tiny) houses en bruggen. Hout is duurzaam materiaal voor de nieuwe, circulaire economie.

Het programma:

Aan boord van de schepen is er van alles te beleven. Op het vlot wordt in de havens een muzikale impressie van houten attributen en met houten blaasinstrumenten gegeven. Je kunt deelnemen aan diverse workshops waaronder hout-yoga. Ook is er een houtsnuiflab, een overzicht van houten lijkkisten en is er een kettingzaagkunstenaar. Er is een speciaal timmerschip voor kinderen. Hout-vaert is gratis te bezoeken; alleen voor enkele workshops wordt een kleine bijdrage gevraagd. Op ‘Stânfries X’ geeft de Leeuwarder architect Hans Achterbosch samen met een aantal van zijn collega’s hun visie op de moderne toepassingen van hout. Bekijk het programma.

De route:

Donderdagmiddag: de schepen liggen aan het Grootdiep en Kleindiep in Dokkum. Burgemeester van Dongeradeel Marga Waanders geeft het startschot.

Vrijdagmorgen: van Dokkum naar Burdaard. Daar liggen de schepen de schepen vanaf plm. tien uur aan de kade, zowel bij de molen (tussen de bruggen) als aan de kade tegenover de supermarkt ‘Oan ‘e Ie’. Deze supermarkt serveert koffie met cake. Het Ruurd Wiersma museum wordt speciaal geopend vanaf 10.00 uur. Daarna varen de schepen via de Dokkumer Ee naar de Prinsentuin in Leeuwarden. Vanaf de Eebrug vaart Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden mee met de vloot.

Zaterdag: zaterdagmorgen vanaf 08.00 uur van Leeuwarden via de staande mastroute en Wergea naar de Hellinghaven in Grou. Statenjacht ‘Friso’ vergezelt de vloot op zaterdag eind van de ochtend met commissaris van de Koning Arno Brok aan boord.

Zondag: de schepen varen via het Prinses Margrietkanaal, Sneekermeer en Houkesloot naar Sneek. Bij de Waterpoort in Sneek wordt een groet gebracht aan de schepenparade. Vervolgens gaat de tocht naar houtzaagmolen ‘de Rat’ in IJlst.

In IJlst wordt de reis afgesloten met de feestelijke overdracht van het hout aan houtzaagmolen ‘de Rat’.

Hout-vaert 2018 is als varend erfgoedtheater een Iepen Mienskipsproject van Leeuwarden-Fryslân, culturele hoofdstad van Europa 2018.

Hieronder via een korte film een toelichting op het evenement.