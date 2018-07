Historische lezing IJlst 750 jaar: scheepsbouwers en houthandel in IJlst.

IJlst- Alweer de vierde historische lezing over Elfstedenstadje IJlst staat op de agenda. Op dinsdag 17 juli vindt de volgende avond ‘Verhalen op Locatie’ plaats en het belooft wederom een zeer interessante avond te worden voor de luisteraars. Hoeveel houthandel werd er gedreven? Waar zaten de verschillende scheepswerven, waar kwam het hout vandaan? Zomaar vragen die ongetwijfeld de revue zullen passeren. De avond is natuurlijk een prachtige opmaat naar het nautische vaarevenement ‘HOUT-vaert’ dat door de Friese provincie vaart met een groot drijvend vlot van hout en 50 historische schepen en op zondag 22 juli 2018 ook afmeert bij houtmolen De Rat in IJlst.

In één van de voormalige scheepswerven, ‘de werf Lantinga’ wordt het verhaal over deze scheepswerf verteld door Frits Boschma. Hij is één van de actieve inwoners van IJlst die het bestuderen van de geschiedenis een warm hart toedraagt en heeft een uitgebreide documentatie over IJlst. Ook heeft hij een aantal publicaties op zijn naam staan o.a. over de drie IJlster houtzaagmolens in het jaarboek van het Fries Scheepvaartmuseum. Boschma is aan de Uilenburg opgegroeid, dicht bij de vroegere Lantingawerf, en kan dus ook uit eigen ervaring vertellen. De IJlster houthandel heeft altijd veel betekend voor de werkgelegenheid voor onze stad. Namen als houthandel Oppedijk en houthandel S.O. de Vries hebben bij velen nog een bekende klank. Houtstad IJlst en het nieuwe museum met werkplaats doen nadrukkelijk terugdenken hoe belangrijk het hout voor IJlst is geweest.

Edsko Hekman zal in Museum Houtstad IJlst, zijn licht laten schijnen over de geschiedenis van het hout en natuurlijk ook over de families Oppedijk en S.O. de Vries en hun onderlinge concurrentie. Deze twee verhalen worden gehouden op 17 juli en beginnen om 20.00 uur. De plaatsruimte op beide locaties is beperkt. De avond wordt opgedeeld over twee locaties. Op de werf Lantinga Uilenburg 16 (familie Beerda- Rosendaal) en in het nieuwe Houtmuseum IJlst (Sneekerpad 14).

Vanwege de organisatie willen we u verzoeken u aan te melden op de of in het VVV-kantoor Geeuwkade 4 (0627203222 of 0515533033) met vermelding van uw telefoonnummer en/of e-mailadres. U krijgt van ons bericht op welke locatie u het eerst wordt verwacht. In de pauze wisselt u na een wandeling van locatie. Ter plekke zal u € 2.50 worden gevraagd voor een bijdrage in de onkosten. Dit is inclusief een drankje.