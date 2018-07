Veerpont ‘MS Albatros’ Boot van het Jaar 2018

Sneek – De pont ‘MS Albatros’ wordt tot Boot van het Jaar 2018 door Sneek Promotion benoemd tijdens de officiële opening van de Sneekweek op vrijdagavond 3 augustus in het Theater Sneek. Dankzij de komst van deze veerpont in 1990 werd de overzetcapaciteit van de veerdienst tussen het vasteland bij het Sneekermeer en het Kolmeersland (Starteiland) vervijfvoudigd en is daarmee bijna 30 jaar lang een belangrijke schakel geweest voor de zeil- & watersportactiviteiten op het Sneekermeer.

De Albatros kon niet alleen 80 personen ineens overzetten, maar werd ook ingezet voor vervoer van auto´s, (zeil)trailers en het bevoorraden van It Foarunder, het restaurant op het Kolmeersland. Sinds 1988 werd de MS Albatros eerst ingezet tijdens de piekuren in de Sneekweek en tijdens het Skutsjesilen. Twee jaar later werd het schip voor die functie aangekocht door Stichting Kolmeersland (later Stichting Skarsweagen). Deze stichting heeft twee veerponten in bezit, die worden verhuurd aan exploitant It Foarunder B.V., die de veerdiensten moet onderhouden tussen vaste wal en het Starteiland Sneekermeer over het Prinses Margrietkanaal. Het Kolmeersland is van april tot oktober dagelijks vanaf het vasteland te bereiken door de inzet van beide veerponten die af en aan varen vanaf de Paviljoenwei. Met de komst van de momenteel in aanbouw zijnde nieuwe veerpont, die vanaf oktober ingezet gaat worden, zal de veerdienst van de ‘MS Albatros’ op zijn eind lopen. Voor de jarenlange belangrijke schakel wil de Vlootschouwcommissie en Stichting Sneek Promotion de MS Albatros dit laatste actieve jaar extra onder de aandacht brengen.

Niet in Vlootschouw

Omdat de veerpont deze Sneekweek nog volop in gebruik is en niet gemist kan worden in de drukste periode van het jaar, zal de Boot van het Jaar 2018 dit jaar niet meevaren tijdens de Vlootschouw Sneek. Ook bij uitzondering dit jaar, is er geen bezichtiging voor publiek mogelijk op de vrijdagmiddag voorafgaand aan de Vlootschouw. Maar natuurlijk is de Boot van het Jaar 2018 nog de hele Sneekweek actief als veerpont en vervoert jaarlijks zo’n 18.000 starteilandbezoekers en is daarmee waarschijnlijk de meest bezochte boot van het jaar ooit.

Technische gegevens

De MS Albatros werd in 1928 gebouwd door Scheepswerf Gebr. W. & C. Stam, Nieuwlekkerland. De 1e meetbrief is uitgegeven in Dordrecht op 18 september 1928, op naam van “Nieuwe Veer”, en werd toen in gebruik genomen als veerboot in Zeeland vóór de Deltawerken. Hierna was het schip onder de naam Betty als sportvisboot in Ouddorp actief. Het schip kreeg in 1987 zijn naam MS Albatros toen hij door de familie Koehoorn in Franeker werd aangekocht, waar hij in 1988 incidenteel werd gehuurd als pont door de Stichting Kolmeersland. Twee jaar later kreeg hij deze functie volledig toen de boot overging in handen van stichting Kolmeersland. Het motorschip werd in gebruik genomen voor bevoorrading en personenvervoer max. 80 personen. Het type is een ‘stalen werkschip met hydraulische laadklep; is 14,56m lang x 3,47m breed. Het laadvermogen is 7 ton.