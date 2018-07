Studenten Maatschappelijke Zorg halen ruim 2000 euro op voor het Leger des Heils

Sneek- Eerstejaars studenten Maatschappelijke Zorg van ROC Friese Poort hebben vandaag een cheque van 2114,44 euro aangeboden aan het Leger des Heils. De studenten haalden dit bedrag op met de Zomerfair, die onlangs plaatsvond in Drachten, Emmeloord, Leeuwarden en Sneek. Het organiseren van het evenement maakt deel uit van de opleiding.

Zomerfair

Tijdens de fair was er volop activiteit voor jong en oud. Men kon prijzen winnen, (zelf)gemaakte producten kopen en aan eten en drinken was geen gebrek. De organisatie was volledig in handen van de studenten. Zij nodigden doelgroepen uit waar ze later mee (kunnen) gaan werken, zochten sponsoren en zorgden voor de promotie van het evenement. Daarnaast maakten zij tijdens het project kennis met het belangrijke werk van het Leger des Heils. Het doel van de zomerfair is dat studenten, naast het werken met diverse doelgroepen, oefenen met (21e eeuwse) vaardigheden zoals ondernemerschap, samenwerken, creativiteit en mediawijsheid. De studenten krijgen eigen verantwoordelijkheid binnen het project, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen.

Vast en Verder

Het Leger des Heils besteedt de opbrengst aan de afdeling ‘Vast en Verder’. Dit is een woontrainingsprogramma voor dak- en thuisloze jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen.

In een tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden en leren zij omgaan met verslavingsproblemen en schulden.