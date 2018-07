Sneker verdachte in No Surrender-zaak mag naar huis om zaak te redden

Sneek- De ondernemer (60) uit Sneek die volgens justitie een rol speelde bij afpersingen door leden van de motorbende No Surrender is op vrije voeten. De man mag zijn proces in vrijheid afwachten, heeft de rechtbank besloten. De man is eigenaar van een bedrijf in Drachten dat op het punt staat om failliet verklaard te worden. De man mag naar huis om zijn zaak te redden.

De Sneker werd in december aangehouden in het huis van de voormalige No Surrenderbaas Henk Kuipers in Emmen. Hij is zelf geen lid van de motorbende, justitie ziet hem als een ‘zakelijk partner’ van Kuipers. Justitie verwijt hem dat hij zakelijke conflicten liet oplossen door Kuipers. Zelf zegt hij dat dat sterk overdreven is.

Twee weken geleden wees de rechtbank een verzoek om vrijlating nog af omdat de verdachtmakingen tegen de man te ernstig waren. Nu zijn zaak failliet dreigt te gaan en veertig huishoudens dreigen te worden getroffen, mag hij naar huis om van alles te regelen. Hij mag in de tussentijd geen contact zoeken met Kuipers of andere (ex-)No Surrenderleden.

Bron: www.omropfryslan.nl