Noord- tegen Zuid-Nederland krijgt een vervolg

Sneek- Na bijna zestig jaar is het zover. Op zaterdag 15 juni 2019 wordt eindelijk weer een semi-voetbalinterland tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland gespeeld. Het fenomeen krijgt een vervolg op De Oude Meerdijk in Emmen. Sneker Harry Walstra is een van de initiatiefnemers.

HISTORIE VAN DE SEMI-INTERLAND

Noord-Nederland speelt op 4 mei 1913 voor het eerst een officiële wedstrijd tegen Noord-Duitsland. Een zogenaamde semi-interland. In Groningen verliezen de Noorderlingen met 2-7 van Noord-Duitsland. Het is begin van een jarenlange traditie. De beste spelers van Drenthe, Groningen en Friesland worden uitverkoren om het in Noord-Nederland of Noord-Duitsland op te nemen tegen de beste voetballers uit Noord-Duitsland. Op 6 mei 1938 scoort de achttienjarige Abe Lenstra op Sportpark De Esserberg in Haren viermaal. De Noord-Nederlanders winnen voor 10.000 toeschouwers met 4-2 van Noord-Duitsland. In Hamburg scoort Uwe Seeler op 9 april 1958 eenmaal voor Noord-Duitsland terwijl 18.000 toeschouwers de thuisploeg met 4-2 zien winnen.

Het allerlaatste doelpunt in de voorlopig allerlaatste semi-interland met profspelers wordt op 20 april 1960 gescoord in het Groningse Oosterpark Stadion. In de 28e editie van dit fenomeen scoort Uwe Seeler dat laatste doelpunt in een wedstrijd die eindigt in een 3-3 gelijkspel. 11.000 toeschouwers zijn getuige van deze spectaculaire wedstrijd. Op een lager niveau werden vanaf 1960 nog wel af en toe wedstrijdjes gespeeld in het Noorden van Duitsland en Nederland totdat dit in 1978 ook een stille dood stierf.

SPELERSSELECTIE VIA HET DAGBLAD VAN HET NOORDEN EN DE LEEUWARDER COURANT PLUS EEN DUITSE KRANTENCOMBINATIE

Mede met dank aan de inzet van Duitse bestuurders en liefhebbers wordt deze traditie volgend jaar voortgezet. In 2019 is Emmen de plaats van handeling en in 2020 vindt de eerstvolgende return in Duitsland plaats. Het doel is om deze sportieve krachtmeeting vanaf nu jaarlijks te realiseren. Evenals in 1913 is ook nu het Dagblad van het Noorden een belangrijke partner voor de semi-interland. In 1913 werd door de directeur-uitgever van het Nieuwsblad van het Noorden een zilveren bal uitgeloofd. Het elftal dat het eerst vijf wedstrijden gewonnen had werd eigenaar van dit kleinood.

Het komend seizoen 2018-2019 verleent het Dagblad van het Noorden samen met de Leeuwarder Courant zijn medewerking om tot de selectie van een Noord-Nederlands elftal te komen (vanaf de derde divisie naar onderen). In Noord-Duitsland zal een krantencombinatie via spelersbeoordelingen de beste elf spelers van het komend seizoen selecteren (vanaf de Oberliga naar onderen). Daarnaast zijn er in beide selectieteams wildcards te vergeven.

Selectiegebied spelers Noord-Nederland. De provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Selectiegebied spelers Noord-Duitsland. De Kreisen Aurich, Wittmund, Ostfriesland, Wesermarsch, Ammerland, Oldenburg, Vechte, Cloppenburg, Leer, Emsland.

Qua grootte zijn de drie Nederlandse provincies vergelijkbaar met de tien Duitse Kreisen.

HOPEN OP EEN SPORTIEVE KRACHTMEETING MET VEEL TOESCHOUWERS

Het is een geweldige uitdaging om de semi-interland weer nieuw leven in te blazen. De samenwerking buiten het veld tussen Noord-Duitsland en Noord-Nederland verloopt geweldig. Wij hopen volgend jaar ook op een sportieve krachtmeeting op het veld met op de tribunes vele supporters!

PIET FRANSEN OVER DE SEMI-INTERLAND

Tenslotte nog een uitspraak uit 2013 van oud-semi international en tevens zesvoudig A-international Piet Fransen (overleden op 2 augustus 2015). ‘Het was voor mij een eer om mee te mogen spelen. Ik ben noorderling in hart en nieren en gevoelsmatig trok het mij eigenlijk meer dan het echte Oranje.’