Nieuw service- en onderhoudscontract van Arriva en Stadler

Sneek- Arriva Nederland en Stadler Service Nederland hebben een contract ondertekend voor onderhoud en service voor de concessie Noordelijke lijnen. Het contract betreft het onderhoud van 18 nieuwe WINK-treinen en 51 GTW-treinen die vanaf 2020 gaan rijden in Friesland en Groningen. De contractwaarde bedraagt meer dan 200 miljoen euro.

Samenwerking sinds 2006

De nieuwe overeenkomst tussen Arriva en Stadler loopt van 2020 tot 2035. Het contract bouwt voort op het service- en onderhoudscontract dat al bestaat sinds 2006. In november 2017 kondigde Arriva al aan dat het bij Stadler Rail in Zwitserland 18 nieuwe WINK-treinen heeft besteld. Bovendien worden de 51 GTW’s (die al sinds 2006 in het noorden rijden) volledig vernieuwd door Stadler.

Trots

Hein van der Schoot, managing director van Stadler Service Nederland: ‘Stadler ontwikkelt baanbrekende, groene technologie op het spoor. We zijn blij met de komst van de nieuwe treinen én met het contract dat we vandaag tekenden. De samenwerking met Arriva bestaat al lang en we zijn er trots op dat we die voor lange tijd mogen voortzetten. We dragen in het noorden graag bij aan duurzaam treinverkeer en tevreden treinreizigers.’

Ook Anne Hettinga, voorzitter van de Raad van Bestuur van Arriva Nederland benadrukt het belang van het nieuwe contract: ‘De samenwerking tussen Arriva en Stadler is een economische aanjager voor het noorden. Het betekent voor duizenden manjaren werk in het noorden van Nederland. Dit contract is een grote stap in de voorbereiding op de nieuwe concessie. We kijken ernaar uit om opnieuw 15 jaar te gaan samenwerken. De durf om te ontwikkelen vertalen we in nieuwe treinen én in service en onderhoud.’

Duurzame diesel en batterijen

De nieuwe WINK’s rijden zowel op de duurzame brandstof HVO Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) als op batterijvoeding. HVO is een duurzame brandstof (tweede generatie biodiesel) dat gemaakt wordt van afvaloliën en -vetten, zoals frituurvet. Rond 2025 wordt de route Leeuwarden-Groningen gedeeltelijk geëlektrificeerd. Vanaf dan zullen de WINK’s op de niet-geëlektrificeerde delen van de route alleen nog gebruikmaken van de opgeslagen energie in de batterijen en is daarmee volledig zero emissie (CO2-neutraal). Rijden op (bio)diesel is dan niet meer nodig.

De 51 GTW’s krijgen in 2020 een grondige revisie. De treinen worden van binnen en van buiten gerenoveerd en omgebouwd. Ook deze treinen hebben straks de mogelijkheid om op batterijvoeding te rijden. Daardoor neemt de CO2-uitstoot aanzienlijk af en zullen de vernieuwde GTW’s nog veel duurzamer zijn dan nu.