Melissa Brandsma jeugddijkgraaf Wetterskip Fryslân

Sneek- Melissa Brandsma (18) uit Folsgare is de nieuwe jeugddijkgraaf van Wetterskip

Fryslân. Zij gaat Wetterskip Fryslân vertegenwoordigen in het Nationaal

Jeugdwaterschapsbestuur. Een jongerendenktank die de jeugd meer wil betrekken

bij het werk van de waterschappen.

Naast deelname aan het landelijke jeugdwaterschap maakt Melissa jongeren in Fryslân

en het Groninger Westerkwartier, het werkgebied van Wetterskip Fryslân, meer bewust

van het belang van goed waterbeheer. Bijvoorbeeld door het geven van presentaties op

scholen en het bijwonen van bijeenkomsten over water en waterbeheer.

Melissa Brandsma

Melissa zit nu in 5 VWO van het Bogerman College in Sneek. Zij wil graag

jeugddijkgraaf worden, omdat ‘het een leuke ervaring is om meer te weten te komen

over het waterschap. Ik wil de andere jeugd hierbij betrekken. Deze ervaring is een

goede voorbereiding op mijn vervolgstudie. Dit wordt waarschijnlijk bestuurskunde of

management van de leefomgeving.’

Jeugd betrekken bij klimaatverandering

Dijkgraaf Paul van Erkelens is blij met de komst van de jeugddijkgraaf. ’We moeten

samen met inwoners, organisaties en overheden de komende decennia hard aan de

slag om Nederland klimaatbestendig te maken. Dat is van groot belang, zodat de

jongeren van nu hier straks ook nog veilig kunnen wonen en leven. We willen de jeugd

daar graag bij betrekken.’

Fotobijschrift: Dijkgraaf Paul van Erkelens verwelkomt jeugddijkgraaf Melissa Brandsma bij

Wetterskip Fryslân.