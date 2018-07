Luister naar Tseard Nauta in Koudum voordat hij rijk en beroemd is

Koudum- Op zondag 22 juli treedt om 15:30 uur Tseard Nauta op op het Centrium in Koudum. Vraag aan een willekeurige voorbijganger wie Tseard Nauta is en hij zal je waarschijnlijk het antwoord schuldig blijven. Toch staat Tseard al zijn leven lang op de planken. Als bedenker of drijvende kracht achter tal van muziek- en theatervoorstellingen, als vakkundig begeleider en muzikale duizendpoot. Van voetbalkantines tot stadions, van schimmige achterzaaltjes tot grote schouwburgen, in Nederland of in verre buitenlanden, overal liet Tseard van zich horen.

Ondanks dat bleef hij tot nu toe onbekend bij het grote publiek. Maar daar gaat nu verandering in komen, met zijn eerste soloprogramma is hij hard op weg om alsnog Rijk en Beroemd te worden.

Eén man, één piano en een verzameling eigenzinnige liedjes, aangereikt door het leven zelf. Liedjes met een kwinkslag, een knipoog, Of op zijn minst een verrassende wending.

Oppervlakkige humor? Jazeker! Maar dat is de buitenkant. Wie goed luistert vindt misschien wel meer dan Tseard er heeft ingestopt…..

Dus, kom luisteren en overtuig uzelf. Al was het alleen maar om later te kunnen zeggen dat u hem hebt gehoord toen hij nog niet beroemd was. Het Centrium in Koudum is te vinden op het ‘Frieslandplein’ (Hoek Hoogstraat / Hoofdstraat) Toegang is gratis.