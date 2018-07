Halbe Algra onverwacht winnaar 8e Sonnema toernooi

Sneek- Afgelopen zondag gespeeld met 17 deelnemers. Met 13 partijen in de eregalerij kun je wel zeggen dat er goed gespeeld werd. Dirk van der Veen begint in zijn 1e partij en in de 2e beurt direct met een serie van 12. In de finale maakt Halbe Algra een serie van 5 in de 4e beurt. Gezien de handicaps komt de prestatie overeen. Het is natuurlijk veel slimmer zo’n prestatie in de finale te doen. Top gedaan Halbe. Ook was dit een toernooi wat perfect op schema verliep. Zodoende was de finale reeds voor half 6 klaar.

Kleine kant tekening: Het enthousiasme om te schrijven (bij de laatste 8) is niet overweldigend. Dat lukt altijd wel, maar dat moet eigenlijk gemakkelijker gaan. Als je zelf moet spelen dan wil je ook graag een schrijver hebben. Dus ga niet direct naar huis maar kijk eerst even om je heen of dat wel goed geregeld is. Vaak komt het op dezelfde mensen aan en dat is niet goed. Bij de laatste 8 kreeg Eddy Lourenz de geest door direct 2 partijen boven de 1 gemiddeld te spelen. Hij was op ramkoers, maar Halbe zette de finale partij met een serie van 5 op scherp. Dan wordt het lastig spelen. Halbe won dus deze finale, waarmee je kunt zien dat alles mogelijk is. Leuk toernooi, proficiat Halbe. Graag tot volgende week!