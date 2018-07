Vijf potentiële huisartsen in drie maanden tijd 

Sneek-Drie maanden nadat de campagne 11huisartsen van start ging, hebben zich al vijf gegadigden gemeld om mogelijk een praktijk in Fryslân over te nemen.

De geïnteresseerde huisartsen oriënteren zich momenteel op de mogelijkheden. Een van hen wil op korte termijn al aan de slag. Doktersdiensten ondersteunt hen hierbij namens de Friese Huisartsen Vereniging.

Naast de genoemde vijf huisartsen, hebben er drie anderen gevraagd om concrete hulp. Dat gaat om het vinden van een baan voor hun partner of om financiële hulp. Deze drie zitten al in een overnametraject. Zij vonden via de 11huisartsen website hun weg naar hulp.

Het huisartsentekort in Fryslân is nijpend. In het voorjaar van 2018 berichtten de media er volop over. De Friese Huisartsen Vereniging en de provincie Fryslân startten eind 2017 al met de voorbereidingen voor een campagne om het huisartsenprobleem onder de aandacht te brengen en huisartsen te interesseren voor een praktijk in Fryslân. Zij lanceerden in april de campagnewebsite www.11huisartsen.frl.

Afgelopen dinsdag 3 juli en vandaag, vrijdag 6 juli, berichtte de Leeuwarder Courant over het huisartsenprobleem en stelde dat de campagne niets oplevert. Voorop gesteld: de verwachting dat de campagne het probleem gaat oplossen, is een irreële. De 11huisartsen-campagne is één pijler in een groter geheel om het tekort aan huisartsen aan te pakken. Ook de stelling dat de campagne geen resultaat oplevert, is onjuist.

In de afgelopen drie maanden meldden zich, zoals genoemd, vijf huisartsen die interesse toonden om in Fryslân aan de slag te gaan. Daarnaast heeft de campagne ook tot andere vragen geleid en, niet onbelangrijk, het probleem sterker op de kaart gezet. De website functioneert als platform waar vertrekkende en komende huisartsen elkaar vinden. De 11huisartsen-campagne loopt nu drie maanden en gaat de komende anderhalf jaar nog door met nieuwe acties en activiteiten.