’t Waterpoartsje: samen naar de Sneekweek!

Sneek- Wat begon als initiatief van 3 vrienden kan inmiddels een initiatief van 100 vrienden genoemd worden. De KlupFan100 die is opgericht door de brouwers van het 1e uur is inmiddels een echte “mienskip” geworden! Men neemt het enthousiasme over en draagt op alle vlakken bij aan het initiatief om trotse Snekers te verbinden in een sociaal maatschappelijk initiatief, gefundeerd door een “ferskrikkelijk lekker” en “sosiaal” bierke. Van ieder biertje gaat 25 cent naar de stichting ’t Waterpoartsje, die dat vervolgens in overleg met de “mienskip” besteed aan initiatieven binnen Sneek die plezier en gemeenschap nastreven. Dit kan werkelijk van alles zijn, zolang het Snekers maar verbindt en plezier bevordert. Het eerste initiatief wordt in samenspraak met de KlupFan100 vastgesteld.

Samen met inmiddels 100(!) brouwers van het 1e uur lanceert ’t Waterpoartsje deze week haar eerste echte biertje met Sneker ingrediënten en gewijd Kolkwater. Dit eerste biertje wordt op vrijdag 13 juli aangeboden aan “echte” Sneker Peter van Egmond (de man achter “su het ut weest”, red.). Vanaf dat moment sluit de inschrijving voor de KlupFan100 en is het biertje breed beschikbaar in Sneek. “Het mooie aan dit initiatief is dat verschillende groepen in Sneek zich geroepen voelen om bij te dragen.”

Vrijwilligers vanuit alle hoeken en gaten in Sneek ontwerpen, delen, filmen, bouwen, vouwen, brouwen en “douwen” het biertje door Sneek de komende tijd.” Inmiddels is de website van het biertje ook gelanceerd, wederom door een van de vrijwilligers uit de KlupFan100 die de missie van ’t Waterpoartsje onderstreept: “echte Sneker” en medebrouwer Johan van der Werf van Divites.nl heeft in no-time een prachtige site in de lucht gebracht voor dit initiatief.

Daarnaast zijn er inmiddels diverse horecagelegenheden en zelfs een supermarkt aangesloten bij het initiatief. Nieuwe namen sinds de vorige berichtgeving zijn: Café De Kroon Café ’t Ouwe Vat Catering Sneek en Tennishal Sneek Albert Heijn Stadsfenne.

Meer informatie is te vinden op www.waterpoart.frl