ONS Sneek op valreep onderuit 

Genemuiden- Nadat ONS Sneek vorige week zaterdag in de eerste oefenpartij in en tegen Buitenpost met 3-0 onderuit ging, heeft de Sneker derde divisionist na een intensieve trainingsweek en andermaal verre van compleet ook het oefenduel tegen SC Genemuiden verloren. Na een ruststand van 1-0 in het voordeel van de thuisclub stond op sportpark De Wetering na negentig minuten een 2-1 nederlaag op het scorebord.

De enige Sneker treffer kwam op naam van Jelle de Graaf. De aanvaller verscheen deze middag aan de aftrap, waar Michael Lanting nog niet terug is en basiskrachten als Tom Arissen, Serge Fatima, Curty Gonzales, Tim Oosterbaan en Yumé Ramos de wedstrijd vanaf de tribune volgden. Zij zagen dat na een weinig enerverende openingsfase de eerste mogelijkheden via Sijmen Eenkhoorn en routinier Anne van der Kolk op het conto van de thuisclub werden bijgeschreven. ONS dat in een 3-5-2 opstelling speelde, had daar aanvankelijk enige moeite mee, maar gaandeweg de eerste helft kwam de ploeg van trainer Paul Raveneau beter in de wedstrijd en lieten de oranjehemden met afstandsschoten van Frits Dantuma en Chris Wijnja een paar keer hun tanden zien. Laatstgenoemde poging ging overigens rakelings over, terwijl het schot van Dantuma werd gekeerd door doelman Daan Huiskamp. Aan de andere kant keerde zijn collega i.c. de boomlange Justin van der Dam in blessuretijd een inzet van de al genoemde Van der Kolk, maar zijn redding was net niet afdoende, waarna dezelfde speler in de rebound alsnog de 1-0 liet noteren.

Na de thee was het spelaandeel van de Sneker groter en dat resulteerde in de 63ste minuut in de gelijkmaker. De diep gestuurde Jelle de Graaf speelde zijn tegenstander uit en gaf vervolgens ook doelman Huiskamp het nakijken. De Graaf had vervolgens in de slotfase de winnende op zijn schoen, maar na een pass van invaller Gerrit de Vries had hij het geluk niet aan zijn zijde en stond het aluminium succes in de weg. Daarmee leek de wedstrijd op een remise uit te draaien, doch in de slotminuten scoorde de thuisclub via Jan Hooiveld (ex Harkemase Boys) uit het niets en via de onderkant van de lat alsnog de winnende treffer.

Komende zaterdag komt ONS Sneek opnieuw in actie en wel in Harlingen, waar op het Oosterpark om 14.30 uur eersteklasser Zeerobben de tegenstander is.

SC Genemuiden – ONS Sneek 2-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Anne van der Kolk (45.), 1-1 Jelle de Graaf (63.), 2-1 Jan Hooiveld (89.)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Nick Burger, Ale de Boer, Klaas de Vries, Frits Dantuma: Chris Wijnia (67. Joël Brandsma), Nick Kuiper, Genridge Prijor (67. Davy Lohman), Denzel Prijor (67. Tiemen Landman), Jelle de Graaf en Mahmoud Hanfish (67. Gerrit de Vries)

