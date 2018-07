Flinke Favorieten op 21 en 22 juli in Hemelum

Hemelum- De Flinkefarm organiseert op 21/22 juli in Hemelum een geweldig tweedaags evenement met de pakkende naam ‘Flinke Favorieten’. Het woord ‘flink’ is niet alleen een verwijzing naar het Flinkeboskje (dat is zowel de bedrijfsnaam van de organisatie als het adres) maar ook zeker naar de grootsheid van het gebeuren. In een paar jaar tijd is dit event uitgegroeid tot een echte trekpleister in de regio. Bezoekers wisten tijdens de vorige edities massaal het prachtige terrein van de Flinkefarm te vinden. Ruim 60 deelnemende standhouders, vele foodtrucks, workshops en muzikaal talent zijn aanwezig op dit zorgvuldig opgezette evenement.

Tijdens de Flinke Favorieten worden er diverse creatieve workshops gegeven. Voor de kids komt Leuk Enzo langs met de opvallende roze caravan. Jiska van Leuk Enzo geeft workshops sushi maken: met snoep! Zeilschool de Morra is van de partij met een surf-simulator en kan je van zeilkoord armbandjes maken.

Bij Angelien van Kleefkunst worden kleurplaten met zand tot de mooiste kunstwerkjes omgetoverd . De workshop ecoline tekenen van Jiska van Sterrig is geschikt voor de wat oudere kids en volwassenen.



Al bijna is er een blokkenschema nodig voor de muziek-programmering. Op zaterdag komen de singer-songwriters Tolls en Esther de Jong samen spelen. Ze behoren tot de top van Friesland. In het genre easy-listening, dat tevens perfect bij de sfeer van het evenement past, komt SERA optreden en Sookie Sookie Funk-a-soul zorgt voor het opzwepende feestgevoel.

Op zondag komt Simon Keats spelen evenals de de acht-vrouwen-sterke funkband Mr Right. En voor de sixties-vibe zorgen Billy & the Bobcats.

Een weekend lang in de buitenlucht, workshops voor jong en oud, heel veel muziek, niemand hoeft zich ook maar een seconde te vervelen. Zoekt je creatieve geest een uitlaatklep? Zoekt je vrouw een cadeau voor haar vriendin? Zoeken je kids een nieuw muzikaal idool? Het is onbegonnen werk te omschrijven wat er allemaal te beleven is tijdens dit evenement. Dat kun je alleen maar zelf ervaren. Neem dan wel gelijk je oma en de buurvrouw mee. En ook al krijgt iedereen jeuk van het woord; deze ‘totaalbeleving’ mag je niet missen. Heel graag tot ziens op de Flinkefarm.

Ken je de Flinkefarm nog niet? Dan is dit een uitgelezen kans om de vriendelijke uitstraling van het groenrijke terrein met de prachtige gebouwen en antieke druivenkas te verkennen.

Entree



Openingstijden op zaterdag en zondag 21/22 juli zijn van 10.00 uur tot 18.00 uur. De entree bedraagt €3,50 per volwassene. Kinderen tussen 4-12 jaar betalen 1 euro. Parkeren kan in het naastgelegen weiland en is gratis. De Flinkefarm is zichtbaar vanaf de N359, afslag Hemelum/Stavoren.

Kijk voor meer info over De Flinke Favorieten en alle andere activiteiten van de Flinkefarm op www.itflinkboskje.nl.