Doarpswinkel Aldegea draait uitstekend

Oudega- Eind maart startte in Oudega SWF een prachtig initiatief: De Doarpswinkel. Nadat de laatste supermarkt uit het dorp zijn deuren sloot besloten de bewoners van het watersportdorp aan de Oudegaaster Brekken zélf een winkel op te starten. De Recreatiestichting, aangestuurd door vrijwilligers, zorgt voor het beheer van de winkel. De opstartfase is hoopvol, de begroting wordt tot dusver ruimschoots gehaald, zowel de bewoners maar zeker ook de recreanten weten de winkel met priuwkelder goed te vinden. En nog belangrijker: uit de onlangs gehouden enquête blijkt ook grote waardering voor het initiatief: de sfeer in de winkel is goed evenals de kwaliteit van het gebodene. Goed voor de werkgelegenheid is het initiatief zeker ook: inmiddels halen 10 enthousiaste parttime krachten uit Oudega en directe omgeving een inkomen uit de winkel.

Zondagochtend open

Om aan te sluiten bij de behoefte van de recreanten is de Doarpswinkel in de maanden juli en augustus ook iedere zondagochtend open van 8.30 uur tot 12.00 uur voor verse broodjes, een glas vers geperste jus en alle andere boodschappen. Ook worden de openingstijden op de woensdagmiddag uitgebreid en zal er in augustus tijdens de vakantieperiode een vrijdagavondopenstelling zijn tot 20.00 uur. Een warm en vers welkom voor de recreanten in Oudega dus deze zomer!

Samenwerking met De Cranberry/Jacob Gijsen en palingrokerij Van Netten

Vers en lokaal, dat is steeds het uitgangspunt geweest van deze Doarpswinkel. Vlees van Keurslager Van der Meer, brood van Bakkerij Ypma, cadeauartikelen van Jannie&Jeltsje en Sterk&Sveer. Aan deze lokale leveranciers zijn er onlangs twee toegevoegd. Andries van Netten vangt in de Oudegaaster Brekken zijn paling en verkoopt deze vers (vacuum verpakt) in de Doarpswinkel. En Jacob Gijsen uit Heeg, voor velen welbekend als dé kwaliteitsleverancier met groente en fruit van telers uit de eigen regio, gaat vanaf 16 juli dagelijks verse groenten, fruit en salades leveren in de Doarpswinkel. ’s Ochtends gesneden, ’s middags in de winkel, verser kan bijna niet!

Kortom: de Oudegaasters en recreanten hoeven het dorp niet meer uit voor de beste kwaliteit versproducten en het mooie is dat de priuwkelder met zijn topwijnen van WIjnkoperij Wielinga ook voor recreanten en bewoners van omliggende dorpen een reden is om naar Oudega te komen. En zo wordt de Doarpswinkel een winkel waar gastvrij Oudega met recht trots op kan zijn!