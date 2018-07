Nyck de Vries ook in tweede race Silverstone zevende

Silverstone – F2 coureur Nyck de Vries uit Sneek is ook in de tweede race op het circuit van het Britse Silverstone zevende geworden. Zag hij de eerste race nog kans vier plaatsen te winnen, in de sprintrace waar hij op P2 mocht starten en dus theoretisch goede kansen op een podiumplaats had, verloor hij vier plaatsen.

Koploper Gunther voelde in het begin van de race nog even de hete adem van de Vries in zijn nek, maar deze werd al snel dusdanig in de verdediging gedrongen door Russel, Norris, Deletraz en Markelov dat hij een behoorlijke slijtageslag van zijn banden nodig had om zich de aanvallers van het lijf te houden. Aan het eind van de rit wreekte zich dat doordat de banden van De Vries op waren en hij alsnog zijn belagers voor moest laten gaan.

Over drie weken wordt er geracet op de Hungary Ring in Hongarije. De Vries bezet nog steeds de zevende plaats. Op dit moment lijken Greg Russell en Lando Norris de beste kaarten in handen te hebben voor het kampioenschap.