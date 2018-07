Opening Speeltoestel en Try Out Camping in Gauw

Sneek – Zaterdag 7 juli 2018 vindt in Gauw een wel heel bijzonder evenement plaats! Want in het afgelopen jaar is met heel veel sponsorgeld en vele vrijwilligers een prachtig speeltoestel gerealiseerd. Nu het helemaal af is, zal dit feestelijk geopend worden op 7 juli 2018 om 16.00 uur. De opening zal gedaan worden door Erik Visser van de Gemeente Súdwest Fryslân. Hij is degene geweest die ons vanaf het begin heeft gemotiveerd om door te zetten en het benodigde geld bij elkaar te krijgen.

Dit speeltoestel is voor de kinderen uit Gauw nu al een belangrijk ontmoetingspunt. Jong en oud is er te vinden. En voor de ouders, oppas of pake’s en beppe’s zijn er grote betonnen zitelementen geplaatst, zodat zij fijn kunnen zitten terwijl hun kroost heerlijk aan het spelen is.

Try Out Camping

Deze feestelijke opening van het speeltoestel wordt gecombineerd met de Try Out Camping. Inwoners van Gauw mogen voor 1 nacht met hun tent, vouwwagen of caravan een nachtje komen kamperen op het sportveld van Gauw. Op deze manier kun je de kampeermaterialen alvast uitproberen voor de echte vakantie. Of gewoon een nachtje kamperen voor de gezelligheid.

Vorig jaar kwamen zelfs mensen kamperen die normaal gesproken helemaal niet van kamperen houden. Er was zelfs een gezin die dezelfde avond nog snel via Marktplaats een tent heeft gekocht om toch te kunnen blijven slapen. Ook besloot iemand later op de avond om in zijn bootje te gaan slapen en lag er iemand heerlijk achter in een bestelwagen te tukken.

Want hoe leuk is dat, om te genieten van het echte campinggevoel, compleet met live muziek, badminton en een workshop Outdoor Cooking. En dan ’s ochtends vroeg de tent open te ritsen en met je haar in de war en in je badjas samen met je buren / dorpsgenoten te ontbijten?!