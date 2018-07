Decor ZoutWest over bruggen Sneek getakeld

Sneek – Vanmorgen is het decor van de rondvarende locatievoorstelling ZoutWest in Sneek over de bruggen van de Westersingel en de houten brug bij de Waterpoort getakeld door Kraanbedrijf KTF. Wout Beima was ter plaatse en stuurde ons bijgaande drie foto’s. Sneek is de allerlaatste voorstelling van Zout West in een bijzondere uitvoering als Grand Finale.

Vanavond vindt voor de ingang van Theater Sneek de laatste voorstelling plaats van ZoutWest een rondvarend theaterspektakel dat op 14 juni begon in Stavoren. De afgelopen weken werden er tien plaatsen in het zuidwesten van Fryslan aangedaan en werd het verhaal over boer Germ opgevoerd. Tijdens iedere voorstelling deden er plaatselijke koorleden en muzikanten mee en waren de lokale culturele clubs betrokken bij de organisatie. Dit maakte deze voorstelling uniek en kan er met recht worden gesproken dat het een mienskipsproject was.

Dat ZoutWest een groot succes is, blijkt wel uit het feit dat alle voorstellingen al wekenlang uitverkocht zijn. Ook voor vanavond in Sneek zijn geen toegangskaarten meer te verkrijgen.

Ook Jan Douwe Gorter stond paraat en maakte onderstaande foto’s van het takelwerk bij de Westersingel brug.