Zomerhit 2018 komt uit Sneek: Johnny Kay met “Hasta La Vista”

Sneek – Iedereen die wel eens op vakantie is geweest weet wat het is: Afscheid nemen van je vakantie-geliefde. Daarover gaat dit nummer. Paul Simon zong in 1975 “50 ways to leave your lover’”, “Hasta La Vista ” van Johnny Kay, onder de Snekers beter bekend als Johnny Kamminga, heeft in principe hetzelfde onderwerp: Afscheid nemen.

In alle talen kan je ‘tot ziens’ en “vaarwel” zeggen: Au revoir – Arrivederci – Hasta la vista – See you. In dit nummer gaat het om een afscheid op een luchtige en vrolijke manier en natuurlijk met de hoop op een weerzien.

Wordt dit de zomerhit van 2018?

“Hasta La Vista” (The Farewell Song) draagt alle kenmerken van een zomerhit in zich. Spaanse gitaren, stevige percussie, een latin trompetsolo, een goed dansritme, een meezing couplet, aan het slot een opzwepend refrein en bovenal de stem van zanger Johnny Kay. een zanger met een aangename stem, prima ‘looks’, een goeie uitstraling, jong en enthousiast.

Het lied is geschreven en opgenomen in the Office Studio te Witmarsum. Ook producer Dylan van der Feen en componist/gitarist Arie Kuipers komen uit deze provincie. Het koorwerk wordt gedaan door Arie Kuipers en eveneens uit Sneek Fokko Dam. In de videoclip die bij en in Grand Café Ludiek is opgenomen zien we onder andere de Sneker slagwerker Wopke van der Molen en Útlopers-trompettist Arjan Bijlsma.

Hierbij de videoclip van het liedje ‘Hasta La Vista’:

https://www.youtube.com/watch?v=3UEhG0cb2pU